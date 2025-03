La –no tan– bona gent

Acabo de llegir un titular que no m’ha sorprès, però sí entristit. Han detingut una membre d’una associació de malalts que s’havia apropiat de 100.000 euros de manera indeguda. No em sorprèn, gens.

Les associacions de malalts, ONG i similars acaben acollint persones meravelloses, però també atreuen perfils psicopàtics, que veuen en la bona fe de la gent un terreny còmode i confiat on poden passar desapercebuts.

Estem parlant de persones que no durarien ni dos dies en una empresa privada, però que aprofitant-se de la bondat de la gent acaben estafant, robant, manipulant, apropiant-se de tot el que poden, mentint, saquejant i donant sortida a tots els seus deliris perversos, egocèntrics i malalts.

Els coneixereu per la seva disfressa de bona persona. Són psicòpates i lladres, no ximplets. També els agrada molt la disfressa de pobra persona o de víctima. Els més perillosos són aquells que ho tenen tot, són, perdó, aparenten ser molt bona persona, pobrets, i fan del seu victimisme una bandera que cal admirar per la seva enteresa i resiliència.

Com has de ser per malversar, estafar i apropiar-te dels diners que aporten amb molt esforç uns malalts, uns padrins, uns treballadors? El seu modus operandi és el propi de psicòpates, narcisistes i egòlatres.

No permeten que se’ls controli i s’ofenen quan han de donar explicacions. Menteixen i oculten de manera malaltissa i manipulen qui té poder perquè confiï en ells. Quan poden ascendeixen a l’escala i òrgans de govern de l’associació per no tenir ningú per sobre.

A poc a poc aniran guanyant terreny, afavorint els seus interessos, desviant recursos, cobrant comissions i quedant-se amb tot el que puguin, això sí, als ulls de tothom sempre seran admirats o tolerats. Pobret, pobreta, diran, amb tot el que està fent per l’associació, pensaran.

Si perceben que algú és una amenaça o que els ha calat faran tot el possible per parlar malament d’aquella persona. Desconfieu sistemàticament de qui vingui a parlar-vos malament d’algú. Segur que us diu que preferiria no dir res, que ell o ella no és de parlar malament de ningú, però que et convé saber que... Si mai et passa has de saber que estàs sent manipulat com una titella.

I dintre d’aquests perfils psicòpates hi ha el màster, l’expert dels experts, que és aquell que és capaç de fer veure que el perfil psicòpata i aprofitat és el d’una altra persona. Res millor que desviar l’atenció de la teva persona.

El psicòpata sap que els pobres ingenus que miren una altra persona no l’estan mirant a ell. A més a més, si aconsegueix que aquesta persona a qui està culpant sigui qui l’ha calat, ha fet doblet.

Benvolguts i benvolgudes membres d’associacions i ONG de tota mena, vigileu, teniu el dimoni a casa. També teniu persones meravelloses que dediquen el seu temps i energia de manera desinteressada pel bé comú, però no sigueu ingenus, discrimineu la palla del gra, els afables dels aprofitats, els psicòpates dels gentils.