Millora la teva inspiració

Resulta difícil aconseguir grans èxits si no es reuneixen unes condicions adequades. La famosa inspiració no és res sobrenatural, ni tan sols màgic. La inspiració no és res més que un estat de concentració màxim en què el nostre cervell aconsegueix assolir un funcionament òptim, la qual cosa el condueix a generar un pensament de més qualitat i, per tant, a la desitjada inspiració o il·luminació.

Però, què necessitem per inspirar-nos?

En primer lloc, necessites conèixer al detall els continguts sobre els quals vols rebre la inspiració. Això és el més fàcil però el més laboriós, ja que implica hores i més hores d’estudi i treball. Quan analitzes, estudies, comprens i elabores uns coneixements estàs provocant que el teu cervell treballi de manera global, integrant les aportacions de diferents àrees, com ara la creativitat i altres processos de pensament superiors. La inspiració no neix del no-res, necessita uns fonaments sòlids treballats durant moltes hores d’estudi.

Un cop disposes d’un control extraordinari de l’àrea de treball necessites tenir un estat físic adequat. El teu cos no pot interrompre el teu procés de pensament ni distreure’l amb dolors, molèsties, son, fatiga o qualsevol incomoditat. Ningú no va descobrir res amb mal de cap. Cos i ment estan connectats de manera que es condicionen mútuament.

Finalment, cal tenir un estat d’ànim adequat. Què és un estat d’ànim adequat? Un estat d’ànim relaxat, distès, calmat, guarnit amb una mica d’il·lusió i amb molta confiança en un mateix.

Com aconseguiràs que surti una cosa extraordinària d’una persona angoixada, enfadada, trista o espantada?

La mala notícia és que no tenim líders preparats per inspirar els seus equips. Les emocions negatives, com ara l’estrès, l’ansietat o la por, corren com la pólvora. No esperis que t’inspirin, millor cerca activament la teva inspiració. Busca aquest bell estat de trànsit en què les idees flueixen. Gaudeix del torrent desbordat de creativitat que provoca la intel·ligència quan s’està divertint. Vols algunes claus que t’ajudin a inspirar-te?

Comença per sentir-te competent, segueix dedicant hores a analitzar, pensar i estudiar i, el més important, cerca moments i llocs propicis per inspirar-te. Viu en equilibri, físic i emocional. Particularment, les meves grans inspiracions s’han gestat al despatx, les he abonat al medi natural i han florit mentre practicava algun tipus d’activitat física, com ara passejar, pedalar, córrer, nedar o esquiar.

La inspiració no et vindrà a veure en un cubicle estret i gris, ni en un cap desendreçat, tens o desorientat, ni en un cos cansat o adolorit.

Inspira’t, sabent que la gran revelació necessita un procés per poder gestar-se, créixer i manifestar-se... Treballa, equilibra’t i gaudeix i un bon dia, en el moment menys pensat, el teu cervell, perfectament oxigenat i alimentat, comprendrà i t’oferirà pensaments de gran qualitat, solucions a grans problemes i noves idees per fer-te la vida més fàcil.

Recorda, entre allò ordinari i allò extraordinari hi ha una inspiració...