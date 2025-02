Forts i amb parella

Mai. Mai m’ha agradat gaire anar al gimnàs. Recordo les interminables sessions de força que havia de fer de jove quan feia triatló. Se’m feien molt feixugues. Això d’aixecar pes de manera repetida mirant-me a un mirall era molt avorrit.

M’agrada més fer esport variat a la natura. Des d’escalar fins a caminar, remar, córrer, esquiar o pedalar, m’encanta pedalar. També vaig a nedar a la piscina, però veus, ho trobo la mar d’avorrit. Si no fos perquè va molt bé per al cos en general no aniria a nedar.

Si et passa com a mi tinc una bona motivació perquè vagis al gimnàs. Un estudi americà liderat per Caroline B. Smith ha trobat que hi ha una correlació entre la força muscular i la facilitat per trobar parella sexual. No parlem d’amor, parlem de sexe. Que quedi clar. Vaja, del que tota la vida s’ha dit lligar.

Potser podríem fer una joint venture entre Tinder i els equipaments esportius del país. No estaria malament. Per cert, tan s’hi val si ets home o dona, aquesta correlació s’aplica a tots dos gèneres. Oh, sí, sorpresa. També s’ha observat aquesta correlació entre força i parelles sexuals en dones.

Ves per on, estar fort o forta, a més a més d’ajudar-te a tenir millor salut, sempre que no prenguis coses rares i no portis el cos al límit, també t’ajuda a tenir parella. Diuen que ens enamorem de les persones pels ulls, pel cor, per la personalitat... Doncs potser només ens enamorem del seu físic i no és un tema tan romàntic com ens pensem. Bé, de fet, aquí no parlem d’amor, parlem d’atracció.

La força física és un tret evolutiu que s’ha mantingut al llarg del temps. Les persones necessitaven ser fortes per poder sobreviure i, per una altra banda, les persones fortes tenien més tendència a sobreviure de tal manera que la força física assegurava la protecció pròpia i de la parella.

Aquí és on rau aquesta atracció primitiva i inconscient vers els perfils forts. Les dones se senten més protegides i els homes perceben que una dona forta és una dona sana que li pot seguir el ritme reproductiu. Recordeu, estem parlant de parelles sexuals i/o reproductives. Res d’afecte ni amor, atracció purament animal. Potser amb el temps ve l’afecte, però això ja és matèria d’un altre article.

Aquí la clau són les suposicions. Suposem que una persona forta ens donarà més protecció, estabilitat, així com experiències més positives, i per aquest motiu ens sentim atrets.

En tot cas, si busques parella pel físic has de tenir clar que el físic canvia i es devalua.

Potser aquest és el motiu de la segona dada curiosa de l’estudi. Hi ha una correlació entre força física i nombre de parelles. Sí, les persones musculades tenen més parelles sexuals que les persones que no estan tan musculades. Així que ara ja ho pots dir amb tranquil·litat. Al gimnàs s’hi va a lligar i mentre lligues et distreus fent peses.

Potser, en comptes de pagar la quota de Tinder et surt millor fer-te soci d’un gimnàs. A més a més de lligar, també et posaràs en forma. Però, què fem els que no estem tan forts? Doncs buscar parelles per a les quals el físic no sigui una prioritat. Ara tinc una pregunta, ves per on, hi ha alguna mena de relació entre el tipus de parella que prefereixes i el seu nivell intel·lectual?

Ara mateix em poso a buscar algun estudi que en parli. Prepareu-vos biblioteques del país per desbancar els gimnasos.