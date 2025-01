Llegir et canvia el cervell

L’altre dia llegia que si volies tenir èxit era el moment d’obrir una llibreria. Sembla que la gent, farta de tant internet, està tornant al paper i als bons llibres. També semblaria que alguns influencers, necessitats de millorar la seva reputació, s’han estat fent fotos amb llibres. No sabem, ara per ara, si només els passegen per llocs instagramejables o si també els han arribat a obrir quan no hi havia càmeres a prop.

El fet és que, uns dies després, parlant amb la meva editora, em confirmava que, certament, el negoci del llibre està a l’alça. Que bé! Per a un escriptor com jo és una molt bona notícia, per a un enamorat de la cultura, encara més, i per a un psicòleg és tot un assoliment educatiu i evolutiu.

Llegir ens fa més savis i fins i tot modifica el nostre cervell. Mira, l’altre dia una persona em va demanar un exercici útil per treballar els problemes d’atenció i la meva resposta va ser molt ràpida i simple: llegir i després comptar el nombre de lletres “a” que hi ha a la pàgina.

Quelcom més atractiu? Em va dir la meva interlocutora. Res. No hi ha res més efectiu que llegir per millorar la nostra capacitat d’atenció. Això sí, oblideu-vos de la lectura ràpida, de la lectura en diagonal i dels resums. Cal llegir a poc a poc, assaborint, com qui gaudeix del menjar hem de gaudir d’aquest bonic procés de lectura que nodreix el nostre cervell.

Però més enllà que ens modifiqui el cervell i ens vagi bé per millorar l’atenció, tenim molts estudis sobre els beneficis de la lectura. Llegir cada dia millora la memòria i moltes altres funcions cognitives superiors. A més a més, ens protegeix de les demències, redueix l’estrès i millora el nostre estat d’ànim en general.

Quan llegim activem de manera generalitzada el cervell i s’impliquen àrees com la memòria, el llenguatge, l’atenció, la motricitat o els sentits. Llegir és la natació del cervell, ens tonifica i dona una forma ben bonica, esvelta, ferma i sana al nostre cervell.

Quan llegim, també canvia la composició del nostre cervell d’una manera molt interessant. El lòbul esquerre guanya més quantitat d’un tipus de cèl·lules anomenades mielina. La mielina és com un accelerador dels impulsos nerviosos, ja que aïlla millor els nervis i permet que el senyal nerviós circuli més de pressa i enfocat, de tal manera que llegir ens fa més ràpids. Ves per on, ara per ara, en una autòpsia podríem determinar si una persona ha llegit de manera regular o no.

Tenim molta cura del nostre cos i anem al gimnàs o a la muntanya regularment. Tenim molta cura dels nostres cabells i anem a la perruqueria molt sovint. Tenim cura de les nostres ungles i les posem ben boniques sempre que tenim una ocasió especial i, ara, d’una manera molt senzilla, podem tenir molta cura del nostre cervell.

Així que ja ho saps, ja pots sortir a prendre el sol a qualsevol dels parcs o terrasses d’Andorra amb un llibre a la mà, fer-te una foto i llegir-lo una estona. Així estaràs més sexi, tindràs més likes i un cervell més jove, ràpid, focalitzat i despert.