Mite vs. realitat

M’encanta el mètode científic. He de confessar que el vaig descobrir una mica gran. Ara, els joves de setze anys que fan el batxillerat internacional tenen una assignatura que parla de teoria del coneixement. Com m’hauria agradat fer-la a mi en aquelles edats.

Bé, el fet és que sovint fem errades en pensar. La nostra ment ens enganya més del que ens pensem i ni tan sols en som conscients. Si fem una enquesta sobre solteria i felicitat, la major part de les persones descriuran l’estereotip d’una dona –la famosa tieta soltera– envoltada de gats, sola i trista.

En canvi, se sol descriure un home feliç, viatjant o tranquil a casa, fent activitats amb els amics, veient el futbol tot prenent cerveses i gaudint d’una pau sense parangó.

Però sembla que no és tant així. Un recent estudi sobre psicologia social i de la personalitat ha trobat que efectivament hi ha diferències significatives referents al grau de benestar emocional entre homes i dones solters, i que les dones solteres són més felices que els homes solters.

També les dones solteres estan més satisfetes amb la vida en general i amb la seva sexualitat que els homes solters.

Boom, ja tenim aquí l’evidència científica nascuda de la revisió de diversos estudis durant diverses dècades. Particularment, penso que potser es podria matisar una mica. Sense haver-ho contrastat científicament, l’observació clínica semblaria mostrar que quan hi ha una separació l’home sol estar bé més ràpid que la dona.

En qüestió de dies o setmanes tenim l’home gaudint de la solteria i la dona gestionant el dol. Ara bé, amb el pas del temps, de mesos o anys, sol passar que la dona millora i refà la seva vida o és feliç amb el seu nou estatus de soltera, mentre que l’home empitjora la seva qualitat de vida i busca més activament –i potser desesperadament– la companyia d’una parella estable.

No us poseu les mans al cap. A la pràctica clínica, sempre que podem tirem de ciència, però sovint no tenim res de ciència sobre determinats temes o situacions, així que hem de tirar de creativitat i seny.

Tristament, la ciència va més lenta que la vida, això sí, sempre que podem fem extensives les nostres observacions i pràctiques als nostres companys que es dediquen a investigar.

Elaine Hoan està treballant de valent des de la Universitat de Toronto per treure l’aigua clara sobre l’estat de solteria i la felicitat. A part del que ja hem comentat, també ha trobat que els homes tenen major necessitat d’una parella estable que les dones, i que desitgen més trobar parella ràpidament que les dones.

Així que si tens dubtes de si estaràs pitjor que el teu ex si decideixes deixar-lo, ja pots tenir clar que la ciència diu que no tan sols estaràs millor, sinó que, a més a més, tindràs millor vida sexual, sempre, és clar, comparat amb un home solter.