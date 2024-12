Mires el mòbil quan condueixes?

Faig molts quilòmetres a l’any en cotxe i m’encanta observar la conducta humana, fins i tot quan estem conduint. És ben sabut que el cotxe ens transforma o potser fa sortir el monstre que portem a dins.

Sigui com sigui, observo els conductors i el seu comportament a la carretera. Bé, de fet sempre estic observant la gent. És com si un enamorat de l’art estigués vint-i-quatre hores en un museu, ja que la gent i el que fa, pensa i sent és la meva passió i sempre tinc algú a mà per observar.

Si tornem a la carretera, no falla, quan veig un cotxe que ara va lent, ara accelera repetidament o bé que porta una trajectòria no lineal dins del carril, quan l’avanço veig al seu conductor amb el mòbil a la mà.

És un tema que em preocupa molt, com a persona que passa tantes hores a la carretera, ja que la meva seguretat viària i personal depèn de persones que ni tan sols tenen el mínim grau d’autocontrol necessari per no mirar el mòbil durant una estona.

No és tan complicat. Mireu, jo que soc autònom i la meva feina depèn del meu telèfon, sempre el porto en silenci i el miro de tant en tant. Potser cada hora o potser tres cops al dia. Depèn del que tinc entre mans. Tot i això, quan condueixo i he de consultar el telèfon busco un lloc on pugui aturar el vehicle i mirar el telèfon.

De fet, tinc diverses parades favorites de camí a les meves rutes habituals. Si vaig cap a França m’aturo just passada la frontera i gaudeixo d’unes bones vistes. Si baixo cap a Barcelona pel túnel paro un cop passat el túnel del Cadí o a l’àrea del Lleó, i si baixo cap a Madrid puc parar a Ponts i aprofito per esmorzar, cap a Saragossa i abans de Guadalajara. Així que ja ho sabeu, si veieu un cotxe amb matrícula andorrana potser soc jo que estic mirant el correu electrònic o les trucades al mòbil.

Acaba de sortir un estudi que diu que sis de cada deu conductors solen consultar el mòbil mentre condueixen i que tenen en comú alguna de les següents característiques. O bé tenen FOMO, l’acrònim de Fear of missing out, és a dir, por de perdre’s quelcom interessant, o tenen trets de la tríada fosca de personalitat, que inclou narcisisme, psicopatia i maquiavel·lisme.

Matthias Hudecek ha fet un estudi que confirma la manca d’autocontrol i la tendència compulsiva a consultar el telèfon, especialment en joves, a causa del conegut com a FOMO. Tenim un problema, ja que aquests joves un dia seran vells –si no tenen un accident abans– i caldrà afegir problemes d’atenció a la llista de condicionants per conduir de manera segura. També tenim que les persones amb trets antisocials i psicopàtics, així com narcisistes, miren més el mòbil mentre condueixen, no fos cas que diguessin alguna cosa sobre ells a les xarxes socials, per consultar quants likes tenen o, simplement en el cas dels perfils més psicopàtics, perquè això de seguir les normes no és una cosa que els motivi, així com també les conseqüències dels seus actes vers les altres persones.

Bé, sigui com sigui, et convido que no consultis el telèfon quan estiguis conduint i encara menys que escriguis missatges. Podria dir que és per tu i per la teva seguretat, però em sap greu, en realitat és perquè tota la gent que no mira el telèfon no tingui un accident per culpa teva.