Desperta a Galatea

Publicat per Tomàs Navarro Verificat per Creat: Actualitzat:

Desperta a la Galatea que habita dins teu. L’efecte Galatea està relacionat amb una actitud de confiança en un mateix i pot ajudar-te a millorar el teu rendiment. Sovint em trobo amb persones que no són conscients dels seus potencials, competències i habilitats. Quan treballo amb elles perquè guanyin seguretat i s’atreveixin a fer el pas podem dir que estic despertant l’efecte Galatea en ells. No importa de què som capaços, importa de què creiem que som capaços.

Tot i això, algunes persones han entès malament l’efecte Galatea creient que només tenint l’actitud adequada pots aconseguir qualsevol cosa. Aquesta interpretació errònia ha conduït a grans fracassos, d’altra banda anunciats. Jo mateix he fomentat l’efecte Galatea en mi, precisament quan vaig començar a escriure. Per què no podia enviar el meu manuscrit a una de les millors editorials del món? Em vaig creure capaç i ho vaig fer. Això sí, el manuscrit estava molt treballat, analitzat i adequat a les necessitats detectades. Sense preparació i sense feina no hi ha efecte Galatea possible.

Sovint, quan ho intentem ho aconseguim. De vegades no a la primera, de vegades hem de perseverar intel·ligentment, introduir-hi alguns canvis, però si hem treballat i analitzem bé els nostres objectius i si ens donem l’oportunitat, solem tenir èxit.

Per mi el veritable èxit és la llibertat, però per a moltes persones el veritable èxit és el reconeixement, que els converteix en esclaus de terceres persones, sovint pares, però també parelles, estereotips o fins i tot constructes socials. Les persones més felices que he conegut han estat persones lliures, que controlen el seu temps, que són capaces de prendre les seves pròpies decisions lliures de pressions externes i internes. Podem afegir-hi alguns elements com la calma, l’equilibri entre el descans i el repte o portar una vida plena i amb significat.

Però el que sí que és cert és que sovint prenem les nostres decisions sense tenir clares les nostres prioritats, i quan no tenim clares les nostres prioritats estem vivint segons les prioritats d’altres persones. Les prioritats ens ajuden a prendre millors decisions, sense prioritats no hi ha una vida amb sentit o, si més no, amb sentit per a un mateix.

Conec moltes persones que no tan sols no desperten l’efecte Galatea, sinó que s’autosabotegen. El primer pas per deixar d’autosabotejar-nos és posar-nos en valor. Darrere de l’autosabotatge hi sol haver una baixa autoestima, un pèssim autoconcepte, la por, la creença que no mereixem una vida millor o pànic a no complir expectatives.

Sovint no ens tractem amb respecte, no ens creiem capaços i ni ens plantegem fer el pas. Assumeix que mereixes una vida millor i no t’acomodis en el patiment. Sigues amable amb tu mateix i tracta’t amb respecte. Aprèn a conviure i a gestionar les pors. Tenir por és normal, ser-ne esclau, no. Assumeix una mica d’incomoditat a la teva vida. De vegades hem de fer coses que no ens agraden, però que ens van bé.

Confiança en un mateix, feina enfocada, valor, ajustar expectatives –solem anar a la baixa– i passar a l’acció. T’has de sentir digne, mereixedor i visualitzar-te gaudint dels teus èxits i així podràs gaudir de l’efecte Galatea.