Graduació anual

Els detractors de les graduacions diran que no cal fer tanta graduació com es fa actualment. Ja no tan sols celebrem les graduacions a final de batxillerat, sinó que les celebrem a qualsevol dels nivells educatius, començant per educació infantil.

Doncs mireu, jo les trobo magnífiques, tan magnífiques que encara a dia d’avui amb els meus cinquanta anys, segueixo graduant-me un cop l’any, al juny concretament. No us penseu que és una mena de trauma. És cert que mai he celebrat cap graduació acadèmica, ni tan sols la universitària. Vaig coincidir amb una promoció molt hippy que va decidir no fer acte de graduació, així que no he pogut experimentar en pròpia pell una graduació a l’ús.

Però no per això he deixat de graduar-me. A més a més, tinc l’honor d’haver fet de padrí de graduació per a diferents promocions i en els meus discursos sempre dic el mateix. Mai deixeu d’aprendre.

Em dedico a estudiar la gent que és feliç per poder aprendre’n i compartir-ho amb la resta de la gent, i si tinc una cosa clara és que el fet d’aprendre dona felicitat.

A més a més, també millora l’autoestima, potencia la seguretat i dona eines per poder gestionar millor els reptes de la vida.

Aprendre també va molt bé per al benestar psicològic, ja que a més de ser intrínsecament reforçant genera plaer i ens permet prendre millors decisions i tenir un ampli ventall de recursos i estratègies d’afrontament.

Som màquines d’aprendre, màquines d’incorporar informació, d’integrar recursos i lliçons. Estem preparats per percebre informació, recordar-la, assimilar-la i per generar coneixement. Imagineu-vos si arriba a ser important no perdre la capacitat d’aprendre.

Però per poder aprendre calen dues condicions més. La primera és la humilitat de saber que no ho saps tot, i la segona, la curiositat que et permet estar receptiu i disposat a aprendre.

Jo no paro d’aprendre contínuament. Aprenc de la vida, de la gent i de l’experiència. Però com que tinc molta fam d’aprenentatge també aprenc de l’experiència d’altres persones. Sí, algunes coses no cal que les experimentem per poder-les aprendre.

Encara no he trobat a cap persona de la qual no pugui aprendre alguna cosa. De vegades aprenc coses a imitar i de vegades coses, actituds o decisions a evitar. De fet, les persones som com llibres oberts amb cames que es van desplaçant i oferint infinitat d’aprenentatges.

Aprèn de les persones que t’envolten i t’animo que t’envoltis de persones inspiradores, però aprèn també dels llibres, de les revistes, dels programes de ràdio i de televisió, dels pòdcasts i de les xarxes socials.

No paris d’aprendre i celebra cada mes de juny, com jo, que ets un etern estudiant, un explorador àvid d’experiències i de coneixements, una màquina d’aprendre que va incorporant recursos, experiències i coneixements.

No ho oblidis, si vols ser feliç mai deixis d’aprendre.