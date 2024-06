... només els millors

La mediocritat porta malament veure’s reflectida en les persones extraordinàries, i per això fa l’única cosa que sap fer: destruir. Sí destruir. Destruir l’autoestima, la seguretat i la il·lusió. Destruir la confiança en un mateix, destruir la pau i destruir un present bonic i ric.

Els millors acostumen a ser víctimes de bullying. Apa, ja ho he dit. De fet, les víctimes de bullying ho podrien arribar a posar al currículum, a l’apartat d’aprenentatges vitals. He patit bullying. Sí, per ser bona persona, per tenir valors, per defensar algú a qui estaven fent mal, per no dedicar-me a criticar altres joves o persones, per no seguir el mainstream, per ser coherent, inquiet i intel·ligent. Mira, ja t’he redactat jo el que has de posar. Tan sols has de fer copiar i enganxar. Control C i control V.

Si cau a les meves mans el currículum d’una persona i veig que posa que ha patit bullying ja té de manera immediata més possibilitats que la contracti.

El patró sempre és similar. Sigui amb nens, joves o adults a la feina. Algú se sent amenaçat i es dedica a fer bullying a la que creu que és la seva font de por. Mira que n’és d’idiota. Podria aprendre, millorar o créixer, però, és clar, això requereix energia, esforç i incomoditat.

També podria acceptar-ho, sense més ni més, i deixar que cadascú visqués en pau amb les seves virtuts i misèries, però no, necessita fer una demostració de força i anul·lar la persona que li fa por.

També podria aprendre de la persona a la qual està maltractant, observar què fa, com és, com pensa i què sent. Ben segur que la seva vida seria millor si enriquís el seu repertori de recursos emocionals i conductuals, però no, prefereix avergonyir la persona de la qual tant podria aprendre.

I què fem amb la víctima de bullying? Doncs protegir la seva autoestima, que no perdi la confiança en ella mateixa i ajudar-la que conservi els seus valors i virtuts. Aquesta és la millor manera de triomfar sobre el bullying.

La vida és una cursa de fons, llarga, amb obstacles i amb moments bonics, i has de tenir clar que el que t’ha passat només ha estat una etapa. Per mala sort, de casualitat o per ves a saber què, has anat a parar a un entorn mediocre on crides massa l’atenció. Però això no vol dir que tinguis cap problema. De veritat. No ets tu el problema, el problema és que ets diferent.

Que siguis diferent no vol dir que tinguis cap problema ni dona dret que et tractin malament, ni tan sols ho has de viure amb vergonya o culpa. Sí, ja sé que intenten fer-t’ho creure per tots els mitjans, però de veritat, no passa res per ser diferent.

No cal que tots pensem igual, però el que sí que cal és que tots tinguem el mateix grau de respecte. Ah, una cosa més. Tinc un darrer consell per a tu que has estat víctima de bullying. Estic segur que hi ha milions de persones que estarien encantades de ser amigues teves.

No permetis que el que ha fet una persona o unes quantes et facin allunyar de tota la gent maca amb la qual pots connectar.

No ho oblidis mai. Els més bons, els més extraordinaris, les persones amb més valor i virtuts acostumen a patir bullying. No ho portis amb vergonya. No ets tu, són ells.