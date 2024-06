Un cap tòxic

Una de cada tres persones ha patit o està patint les conseqüències de tenir un cap a la feina amb un perfil tòxic, psicopàtic, narcisista o manipulador. Últimament, s’estan estudiant molt les conseqüències i el cost que suposa tenir un perfil tòxic per a una empresa i els seus treballadors, per la qual cosa et puc oferir algunes dades sobre això.

Tenim clar que un perfil tòxic provoca conflictes entre els integrants de l’organització, però també va sembrant el conflicte amb proveïdors i clients, cosa que acaba afectant la reputació de la companyia. Potser mai t’ho diran a tu, ja et coneixen i saben l’humor que gastes i la teva poca receptivitat a la crítica, però sí a tothom amb qui parlen.

Un perfil tòxic, a més, dispara la rotació de personal, provoca la fugida del talent, disminueix el rendiment i incrementa l’absentisme. Ningú treballa millor amb por, tensió o inestabilitat. El perfil tòxic sol fomentar la desmotivació, ja que acostuma a atribuir-se els èxits –siguin seus o no– i a culpar dels fracassos els seus equips o companys.

És molt difícil treballar motivat amb algú així. De fet, amb el temps el rendiment baixa, ja que l’equip pensa que si el cap és tan llest, que ho faci ell, i a més a més cada cop tenen més por de fer-ho malament, de tal manera que cada cop assumeixen menys tasques i riscos.

A més, aquests perfils tòxics ni solen ser especialment intel·ligents, ni competents, ni bons a la feina, això sí, dominen a la perfecció l’art de l’engany, la manipulació i la traïció, ja que només miren pels seus interessos i no els importen gens ni mica els interessos de l’empresa.

Si et toca conviure amb algú així a la feina tinc tres consells per donar-te per poder gestionar-ho.

El primer és que ajustis les teves expectatives. Si actuen així és perquè se saben protegits, ignorats o tolerats, per això tens poc marge d’acció. De vegades funciona acudir a una figura d’autoritat perquè el controli i el gestioni, però has d’identificar molt bé si aquesta persona té realment capacitat d’influència real sobre el perfil tòxic.

El meu segon consell és que et protegeixis. Evita el contacte amb el perfil tòxic tant com puguis i quan no et quedi més remei sempre és millor que sigui per escrit o amb testimonis. Lògicament, intentarà evitar-ho, però t’has de mantenir ferm. Sempre que puguis, convida altres persones a les vostres reunions i posa còpia a altres companys dels vostres correus.

Finalment, t’animo que enriqueixis la teva vida per poder compensar tota l’energia que t’està robant aquest perfil tòxic. Això és una carrera de fons, així que descansa i enriqueix la teva vida tant a la feina com a fora, així que prepara’t per poder-li fer front.

Què més et puc dir? Doncs que sovint un canvi d’empresa ha solucionat el problema durant un temps, però que no hem d’oblidar que d’ovelles negres n’hi ha a tots els corrals i que moltes vegades sortim del foc per caure a les brases.

Per cert, si saps que tens un cap així has de saber que el teu equip rendiria molt més amb un cap ben format, més humà i responsable. Un cap que impulsi, no que coaccioni, un cap que respecti, no que amenaci, un cap, en definitiva, que motivi, no que desmotivi.