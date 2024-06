La vida és un examen

Hom creu que amb el final dels estudis s’han acabat els exàmens, però no és així. Al llarg de la vida professional hem d’enfrontar-nos a situacions en què valoraran els nostres coneixements mitjançant un examen. Nous processos, idiomes o certificacions poden requerir que ens haguem de posar a estudiar de nou.

Vull compartir amb tu alguns consells perquè arribis bé a qualsevol examen i perquè puguis demostrar tot allò que saps i has après sense interferències com els nervis, la por o l’ansietat.

Abans de la situació d’examen és important que planifiquis l’estudi. Res d’atracaments finals. Sigues realista amb les hores que pots destinar a estudiar. Planifica el descans. Els superpoders només existeixen al cinema, per a la resta dels mortals el descans és necessari. I, finalment, dorm i menja bé. És més important del que creus. Quan dorms processes i assimiles allò estudiat i el menjar nutritiu i adequat permet un rendiment òptim del cervell.

Arriba el moment de l’examen. Comença per deixar-ho tot preparat a la nit de manera que al matí només hagis d’aixecar-te, arreglar-te i sortir de casa relaxadament. Arriba-hi amb temps. Els nervis per arribar tard poden afectar la teva capacitat per recuperar de la memòria els aprenentatges consolidats.

Llegeix bé els enunciats. Tria una estratègia de resposta. Pots començar per respondre allò que puntua més i que més domines i deixar per al final allò que puntua menys i del que no et sents tan segur. Repassa les respostes. Sempre és grata alguna dècima i, finalment, esgota el temps que t’han assignat per fer la prova.

Un cop acabat l’examen pots fer un seguit de coses que et poden ajudar en altres exàmens. Comença per analitzar els resultats amb objectivitat, sense drames i sense culpes. Que hagis suspès no vol dir que no serveixis per a res. Només és una prova que mesura uns coneixements en un moment donat.

Cerca solucions si has suspès. Passa a l’acció. Si no canvies alguna cosa en la manera d’estudiar, et tornarà a passar el mateix. Contextualitza el resultat. Ets molt més que una nota.

Gestiona la frustració i disposa’t a passar el dol o a celebrar-ho amb magnificència. Analitza el motiu del fracàs, però també de l’èxit, això sí, després de la celebració.

Ara ja estàs en disposició d’afrontar l’examen temut. No ho oblidis, la preparació és el secret de l’èxit i una bona preparació requereix temps, planificació i un estat d’ànim adequat.

Una darrera reflexió. A la vida tenim nombroses situacions d’examen que van molt més enllà dels estudis. A la feina hauràs de presentar mil projectes, convèncer algú o compartir les teves idees. Passaràs exàmens per poder llogar un pis, per entrar a determinats cercles socials i fins i tot per trobar parella.

La vida és un continu examen, així que prepara’t per poder-li fer front.