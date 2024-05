Que el bombin...

Hi ha gent que no se sap relacionar, d’acord. Potser no ha tingut la sort de tenir uns educadors que li ensenyin coses tan bàsiques com el respecte, la reciprocitat o com mantenir uns mínims en les relacions socials.

Però també hi ha gent que és abusiva, manipuladora i que fa servir el xantatge emocional com a moneda de canvi per obtenir tot el que vol.

Aquesta gent és capaç de jugar amb els teus sentiments sense importar-li gens ni mica les repercussions que puguin tenir en tu les seves accions.

Són persones cruels, però que no poden mostrar-se així, com són, obertament. De fet, acostumen a agafar la disfressa de persones encantadores. No oblidem que són manipuladores, no idiotes. Però si mires de prop aquest tipus de persones veuràs que no triguen gaire a perdre la màscara. Només que deixis de fer el que volen o creuen que mereixen ja deixen anar tot el seu potencial intoxicador.

La primera persona afectada és la víctima. Aquella persona de la qual ja no pot seguir traient profit. La farà sentir malament i mostrarà la seva cara més dura, que, per una altra banda, és la seva cara real. La persona manipuladora es farà la dolguda, l’ofesa o l’enfadada tot esperant que li vagis darrere per mostrar el seu domini de la situació i seguir fent amb tu el que vol.

El segon que farà serà anar parlant malament de la seva víctima a tort i dret sense saber que en realitat li està fent un favor, ja que li servirà per fer neteja d’agenda. Tot aquell que es cregui les seves paraules ha mostrat que no cal tenir-lo a prop. De fet, qüestiona’t sempre quin és el motiu pel qual una persona parla malament d’una altra. Mai confiïs en una persona que parla malament de la gent. Què et penses que dirà de tu quan facis la volta?

Doncs bé, tinc l’antídot que has de fer servir amb aquestes persones cruels i manipuladores: no fer-los cas. Anar-hi darrere és dels pitjors errors que pots cometre. No tornis a caure a les seves estratègies de manipulació i xantatge.

És més, aprofita l’avinentesa per deixar que marxin i que no tornin més i celebra que t’has tret un perfil tòxic de sobre. “Doncs no et parlo més”, t’amenaçarà. Doncs fantàstic. “Que marxo.” Doncs genial. “Si m’estimes, vine.” No, si m’estimes tu a mi parlem.

Amb respecte, tot, amb estratègies de manipulació, culpabilització i xantatge emocional, res... Per la teva salut mental, pel teu benestar i pel teu equilibri emocional, és millor que no vagis darrere de ningú que amenaça de marxar o que marxa.

No ho oblidis mai, el primer cop que vegi que la seva estratègia ha estat vàlida haurà après que amb tu funciona i no deixarà de fer-ho servir tant com pugui. Tampoc cal que reaccionis a les persones a les quals ha anat parlant malament de tu. Si tenen dos dits de front no li faran cas i s’allunyaran d’ella, si no els tenen és millor que t’allunyis tu d’elles.

Deixa que s’allunyi, que és el que ha dit que faria, i tu gaudeix de la vida sabent que t’has tret un paràsit i una persona abusiva de sobre. Ben segur que trobaràs la manera de celebrar-ho.