Els dies internacionals
Al calendari anual hi trobem dates assenyalades de caràcter festiu, històric o cultural, però també els anomenats dies internacionals. Ens podem preguntar quin sentit tenen aquestes commemoracions i si realment serveixen per a alguna cosa. Els dies internacionals van començar a definir-se sobretot a partir de la creació de les Nacions Unides l’any 1945. Aquest organisme, nascut amb voluntat de promoure la pau, la justícia, el respecte, els drets humans, la tolerància i la solidaritat, va identificar la necessitat de focalitzar l’atenció mundial en determinades causes. Així, juntament amb altres organismes vinculats a l’ONU(1) s’han anat proposant dies internacionals per crear espais de reflexió compartida i recordar a tota la ciutadania que encara tenim reptes pendents.
Al llarg de l’any, des d’AR+I(2) convidem a reflexionar sobre allò que sovint queda invisibilitzat. Un exemple és l’11 de febrer, Dia internacional de la dona i la nena en la ciència, que des del 2015 reivindica que les dones continuen infrarepresentades en molts àmbits científics i tecnològics (3).
Aquesta desigualtat evidencia barreres estructurals, estereotips de gènere i desigualtats d’oportunitats que poden anar des de les primeres etapes educatives fins a l’accés en llocs de lideratge científic.
Així doncs, ens preguntem si la commemoració d’aquest dia internacional pot tenir un impacte real. La resposta és que sí, si va acompanyada d’accions, reflexió i compromís col·lectiu. Des d’AR+I apostem per trencar estereotips visibilitzant referents femenines a la ciència. Aquest dia també ens permet obrir debats per parlar no tan sols de gènere, sinó del model de societat, del sistema educatiu i dels valors col·lectius, alhora que es fomenta una ciutadania més crítica i conscient per ajudar-nos a identificar desigualtats que restin invisibles. En definitiva, celebrar l’11 de febrer és el primer pas per prendre consciència, fer-nos preguntes potser incòmodes però necessàries i treballar en corresponsabilitat com a societat revisant actituds, llenguatges, polítiques i pràctiques del dia a dia, i esdevenir una oportunitat de reflexió.
