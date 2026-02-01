MEDI AMBIENT
Llegat de les zones humides
El 2 de febrer és el Dia internacional de les zones humides, en commemoració a la Convenció sobre les zones humides, que es va aprovar el 2 de febrer del 1971. Una bona ocasió per parlar-ne i ressaltar la seva importància ecològica.
Amb una superfície mundial de més de 12,1 milions de quilòmetres quadrats (aproximadament un 6% de la superfície terrestre del planeta), els aiguamolls són necessaris per a la supervivència humana: són fonts vitals d’aigua dolça i aliments, són llocs rics en biodiversitat. Els aiguamolls andorrans no recobreixen més d’un 2% de la superfície nacional, però s’han inventariat més de 500 espècies de plantes, és a dir, prop d’un terç de la flora del país.
En els aiguamolls (mollera o patamoll), l’aigua és el factor primordial que controla el medi ambient i la vida de plantes i animals. Els aiguamolls poden ser d’aigua dolça o salada, continentals o costaners, naturals o artificials, permanents o temporals, d’aigües estancades o corrents. Les persones han conviscut amb les zones humides des de la prehistòria, beneficiant-se dels seus serveis i amb el temps, se n’ha derivat un valuós patrimoni de coneixements tradicionals, que es continua compartint i està en constant evolució.
La campanya del 2026 del Dia mundial de les zones humides en l’àmbit mundial pretén celebrar la riquesa del coneixement ecològic transmès de generació en generació i posar en evidència els arrelats vincles entre les zones humides i les pràctiques culturals, les tradicions i els sistemes de coneixement de les comunitats de tot el món. La campanya d’enguany fa èmfasi en tres missatges fonamentals:
–Els aiguamolls són ecosistemes essencials que actuen també com a bressol del patrimoni cultural i les tradicions vives, en particular per als pobles indígenes i les comunitats locals.
–La integració dels coneixements tradicionals en les estratègies de conservació milloren la protecció dels aiguamolls i en reconeixen i respecten l’antiga saviesa ecològica.
–La degradació dels aiguamolls perjudica el benestar humà i el cartell d’aquest any ens recorda que els aiguamolls, la cultura i el benestar humà prosperen junts quan es nodreixen dels coneixements tradicionals, de les cures i de la connexió.
Podeu trobar més informació sobre les zones humides a les infografies següents, i una versió en blanc per pintar a: https://www.worldwetlandsday.org/es/materials#