Calor, fred i salut
Fa uns anys, parlar de calor extrema a Andorra sonava llunyà. Avui, cada estiu acumulem més dies amb el termòmetre disparat i més persones que en pateixen els efectes. El fred intens de l’hivern, tot i ser normal en un país de muntanya, continua sent un risc per a la salut quan s’allarga en el temps. A més, l’envelliment i l’augment de la població fan que cada vegada hi hagi més persones vulnerables a aquests extrems.
Les onades de calor i de fred no són només dies aïllats de molta calor o molt fred. Són períodes en què la temperatura se situa molt per sobre o per sota del que és habitual i es manté diversos dies seguits. Aquest estrès tèrmic posa a prova el nostre organisme i pot traduir-se en més ingressos hospitalaris, deshidratació, problemes cardiovasculars o respiratoris i, fins i tot, més mortalitat, sobretot en persones grans o amb malalties prèvies.
En el projecte EVICC (Estudi de la vulnerabilitat i impacte del canvi climàtic), analitzem com han canviat aquests episodis i quina exposició tenen els col·lectius més vulnerables. Combinem sèries llargues de temperatura amb dades demogràfiques per estimar quants dies a l’any la població gran, les persones amb malalties cròniques o els infants estan sotmesos a calor o fred extrems. Les primeres anàlisis indiquen un augment dels dies amb onada de calor i d’aquestes exposicions.
Alhora, l’escalfament global no elimina els riscos associats al fred. Els episodis de temperatures molt baixes poden ser menys freqüents, però continuen afectant tant les persones grans o amb malalties prèvies, com també llars mal aïllades, persones amb dificultats per mantenir l’habitatge calent o treballadors a l’exterior. Entendre aquest doble vessant, calor i fred, és clau per planificar mesures de prevenció i adaptar els serveis sanitaris.
El nostre objectiu és construir indicadors sòlids d’impacte, vulnerabilitat, exposició i adaptació que després puguin ser utilitzats per diversos actors del país. Treballem conjuntament amb l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic i amb altres agents clau perquè aquests indicadors s’adaptin a la realitat del sector de la salut i ajudin Andorra a preparar-se millor davant dels reptes del canvi climàtic.