DMG
Gaudeix de la neu amb seguretat
El lema Gaudeix de la neu amb seguretat és el que impulsa l’EDNA. Si practiques esports d’hivern i encara no coneixes l’EDNA, aquest Nadal pots regalar (o regalar-te) formació.
L’EDNA (Espai de Neu i Allaus) és un espai de divulgació impulsat per d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), el grup de rescat de muntanya (GRM) dels Bombers d’Andorra i l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya). Des del 2009 aquests tres organismes treballen conjuntament amb un objectiu comú: divulgar coneixements sobre neu, les allaus i la seguretat a la muntanya hivernal. La voluntat és unir experteses i oferir-les conjuntament tant a la població d’Andorra com de fora, contribuint així al coneixement, a la prevenció i a una pràctica més segura de les activitats en terreny hivernal.
Cada temporada, l’EDNA ofereix formacions adreçades principalment als practicants d’esports d’hivern però també a qualsevol persona interessada. El nivell 1 està pensat per iniciar-se en el món de la meteorologia i la nivologia, aprendre a planificar itineraris amb seguretat i saber fer un rescat bàsic. El nivell 2 és un curs més avançat i pràctic, adreçat a persones que surten habitualment a la muntanya hivernal. El nivell avançat està pensat per a aquells que han completat els dos nivells i vol refrescar els coneixements avançats en una jornada pràctica de circulació en terreny d’allaus. Aquets any oferim tres cursos: l’N1 a mitjan gener, l’N2 la primera setmana de febrer i el curs avançat el cap de setmana del 20 i 21 de març.
La informació és clau per millorar el coneixement sobre les allaus
A més de les formacions, fem el seguiment setmanal del mantell de neu a l’estació de Sorteny que es pot consultar al blog del web www.allaus.ad. Les dades recollides, acompanyades d’una anàlisi nivometeorològica, es publiquen al blog perquè tothom pugui disposar d’informació actualitzada.
A la web allaus.ad hi trobareu tota la informació de formacions, el blog, el geovisor ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale) on s’exposen les rutes analitzades de muntanyes andorranes, classificades segons el tipus de terreny, així com una enquesta per notificar allaus en cas que en sigueu testimonis. La vostra informació ens és clau per millorar el coneixement sobre aquesta ciència i millorar aspectes com la prevenció o la predicció, entre altres. Recorda, gaudeix de la nova temporada però fes-ho amb seguretat.