La geotèrmia (i III)
A l’article d’aquesta setmana farem una pinzellada de com l’energia geotèrmica d’alta temperatura –o profunda– es pot aprofitar per generar electricitat.
La geotèrmia profunda és un tipus de geotèrmia que aprofita la calor del subsol a grans profunditats, normalment per sota dels 500 metres i fins a diversos milers de metres. A aquestes profunditats, la temperatura és molt més elevada que en el cas de la geotèrmia somera, i l’energia calorífica s’utilitza principalment per generar electricitat o per a ús tèrmic a gran escala.
Com funciona la geotèrmia profunda? Primer cal fer pous molt profunds, de 1.000 a 5.000 metres de profunditat, per arribar a zones amb alta temperatura (de 100 graus a més de 250). En zones amb geotèrmia natural, com ara volcans o falles, l’aigua subterrània ja està calenta i pot sortir com a vapor o aigua pressuritzada. En altres casos, s’injecta aigua freda perquè s’escalfi en contacte amb la roca calenta. El vapor o l’aigua calenta s’utilitzen per moure turbines que generen electricitat. També es pot aprofitar per fer xarxes de calefacció urbana o processos industrials. Posteriorment, l’aigua utilitzada es torna al subsol per mantenir l’equilibri del sistema i evitar esgotar el recurs.
Aquest recurs és especialment important en zones amb activitat geotèrmica alta, com ara Islàndia, Itàlia, Nova Zelanda o el Japó, entre d’altres. També s’està començant a utilitzar en països com, per exemple, França, Alemanya o fins i tot Catalunya (en forma experimental o per escalfar aigua en xarxes de calor).
Els avantatges de la geotèrmia profunda són que és una energia renovable capaç de generar electricitat de manera contínua (a diferència de la solar o l’eòlica) i a gran escala, i que requereix poc espai a la superfície. Els principals inconvenients són que el cost inicial és molt elevat, sobretot per fer els pous; que pot tenir certs riscos geològics (moviments sísmics menors en alguns casos) i, especialment, que no és aplicable a tot arreu (cal una temperatura i geologia adequada).