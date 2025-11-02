DMG
La geotèrmia (II)
Seguint amb el fil sobre geotèrmia iniciat la setmana passada, en aquest article explicarem què és i com funciona la geotèrmia somera.
La geotèrmia és l’energia que s’obté de la calor que prové de l’interior de la Terra. Aquesta calor s’emmagatzema sota la superfície terrestre i pot ser utilitzada com a font d’energia renovable per produir electricitat, calefacció o refrigeració. La geotèrmia somera, també coneguda com a geotèrmia de molt baixa entalpia, és un tipus de geotèrmia que aprofita la calor del subsol a poca profunditat, generalment entre 2 i 200 metres, on la temperatura és relativament constant durant tot l’any (entre 10 i 20 graus, segons la zona).
Amb un únic sistema podem tenir climatització hivern i estiu
Per poder explotar l’energia geotèrmica somera es col·loquen tubs enterrats al subsol; en el cas d’ús per a habitatges unifamiliars normalment es fa al jardí i es col·loquen en posició horitzontal a molt poca profunditat, però en ús per a xarxes d’edificis o edificis més grans, es col·loquen sota l’edifici, verticals, en pous fins a 100-250 metres. Aquests tubs formen un circuit tancat per on circula un líquid (aigua amb anticongelant) que intercanvia calor amb el subsol. D’altra banda, en aquest circuit s’instal·la una bomba de calor geotèrmica que, a l’hivern, recull la calor del subsol i la transfereix a l’interior de l’edifici, i a l’estiu, recull la calor de l’interior de l’edifici i la transfereix al subsol. La calor o el fred es distribueixen a través d’una xarxa de distribució, ja sigui de tipus terra radiant, radiadors de baixa temperatura o sistemes de ventilació d’aire. D’aquesta manera, amb un únic sistema podem tenir climatització tant a l’hivern com a l’estiu, ja que a l’hivern li prenem calor al subsol i a l’estiu li injectem la calor que ens sobra.
Aquest sistema no requereix grans extensions de terreny, és altament eficient, sostenible i independent de les condicions climàtiques, i es pot aplicar a gairebé qualsevol indret: només necessita una petita font d’energia elèctrica per fer funcionar la bomba de calor. És, per tant, un recurs energètic que cal considerar pel que fa a climatització, en què la demanda energètica és cada vegada més elevada, especialment per als sistemes de refrigeració.