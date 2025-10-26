DMG
La geotèrmia (I)
En els últims anys, l’expressió transició energètica s’ha convertit en una peça clau del debat sobre el futur del planeta i la lluita contra el canvi climàtic.
La transició energètica és el procés de canvi del model energètic actual, basat principalment en energies fòssils (com ara el petroli, el carbó i el gas natural), cap a un sistema més sostenible, fonamentat en energies renovables i amb menys emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les energies renovables són aquelles que provenen de fonts naturals que es renoven constantment i, per tant, no s’esgoten a escala humana. A més, solen tenir un impacte ambiental molt menor que les energies fòssils. Tots hem sentit a parlar de l’energia eòlica o l’energia solar, per exemple. En els pròxims articles farem una breu explicació sobre què és i com es pot utilitzar l’energia geotèrmica.
La Terra té un nucli molt calent i aquesta calor es transmet cap a les capes més superficials. D’altra banda, la calor que ens arriba del Sol també penetra a les capes més superficials de la Terra. El subsol té una capacitat molt gran per emmagatzemar aquesta energia calorífica, per això, si fem una perforació, la temperatura augmenta amb la profunditat. La geotèrmia funciona aprofitant aquesta calor emmagatzemada per generar energia útil, com ara electricitat, calefacció o refrigeració. El sistema varia segons la profunditat i la temperatura de la font, però el principi bàsic és el mateix: extreure calor del subsol i utilitzar-la. Per trobar temperatures molt elevades, superiors 150 graus, normalment cal fer perforacions molt profundes (superiors a 1.500 metres), però amb aquesta temperatura es pot generar electricitat, gràcies a les centrals geotèrmiques. Aquesta geotèrmia és típica de zones volcàniques, com ara Islàndia. Per a temperatures inferiors, entre 30 i 90 graus, l’energia es pot utilitzar per fer xarxes de calor i processos industrials. Podem trobar aquestes temperatures a alguns centenars de metres de profunditat. Per últim, per a temperatures inferiors a 30 graus, l’energia es pot utilitzar per a climatització gràcies a les bombes de calor geotèrmiques. Aquesta tecnologia es pot aplicar gairebé a qualsevol lloc del món i requereix perforar a molt poca profunditat, entre 10 i 200 metres.