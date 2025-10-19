DMG
El valor dels prats
Els prats de fons de vall són un hàbitat important a molts nivells. Tot i així, els últims anys la construcció ha crescut de forma exagerada en aquests entorns. No hi ha dades concretes, però és a la vista de tothom que el creixement ha estat molt important i que els prats cada vegada són més escassos. I és que gran part d’aquestes noves construccions s’han fet, molt sovint, en espais que anteriorment eren prats de dall o pastures de fons de vall, o sobre pàrquings o solars que anteriorment també havien sigut un prat.
No entrarem en política en aquest article, sinó a destacar el valor d’aquests espais cada vegada més reduïts, per fer conèixer que no tan sols guanyem un aparcament prop del centre de la parròquia, sinó que l’elecció de construir un prat també té una part (i molt gran) de pèrdua.
Els prats de dall de muntanya poden classificar-se de moltes maneres diferents segons l’altitud, la quantitat de pluja, l’orientació... però tots ells comparteixen que aporten un espai únic i molt rellevant per a la biodiversitat andorrana. En un espai petit, així, hi poden viure nombrosos invertebrats (molts d’ells pol·linitzadors), rèptils, ocells, mamífers i multitud de plantes. Molts d’ells no poden viure en altres espais que no compleixin aquestes condicions i relacions, i és per això que parlem de biodiversitat especialista. Entre aquestes espècies úniques es troba, per exemple, la grandalla, flor nacional i patrimonial i en un clar retrocés a Andorra a causa d’aquesta pèrdua d’espais òptims. També insectes o aranyes que no s’han estudiat encara, saltamartins de nombroses espècies, abelles, sírfids, papallones o petits rèptils, com la serp llisa o la serp de collar, mamífers com la taupa o ocells com el bitxac rogenc, la verderola o el sit negre, entre tants altres.
Són únics com ecosistema, regulen l’aigua i controlen l’erosió
També els prats són únics com a ecosistema, contribueixen amb beneficis intangibles proporcionant serveis addicionals invisibles com la filtració i la regulació de l’aigua (i les seves avingudes), l’emmagatzematge de carboni atmosfèric, el control de l’erosió i el manteniment la fertilitat dels sòls, entre altres.
Finalment, els aspectes estètics, recreatius, de manteniment de la qualitat del paisatge, són altres dels factors que es perden cada vegada que un d’aquests prats es converteix en una infraestructura grisa. El nostre país de muntanya s’ha caracteritzat molt temps per un entorn natural únic.
Tots aquests espais necessiten la gestió humana i el manteniment d’activitats tradicionals lligades a l’agricultura i la ramaderia, i en aquest sentit és primordial que tota la ciutadania n’entengui el valor.