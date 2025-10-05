DMG
Celebrem -per fi- el Dia de la geodiversitat
Des de fa només quatre anys, el 6 d’octubre se celebra el Dia internacional de la geodiversitat. Aquest concepte, que probablement heu escoltat poques vegades, té una importància cabdal en la sustentació de conceptes que ens són molt més familiars, com ara la biodiversitat o els ecosistemes. Però què és, exactament, la geodiversitat?
La geodiversitat es defineix com la varietat de roques, minerals, fòssils, formes del paisatge, sediments i sòls, juntament amb els processos naturals que els formen i els alteren. Inclou els processos geològics i geomorfològics passats i presents que registren la Història de la Terra i l’evolució de la vida, incloent-hi fòssils i els seus hàbitats.
La geodiversitat és important per diverses raons: és la base de la biodiversitat. Les característiques del sòl, les roques i el relleu determinen quins ecosistemes i espècies poden viure en un lloc. Sense geodiversitat no hi hauria diversitat biològica. D’ella depenen molts recursos naturals que fem servir: aigua, minerals, combustibles fòssils, pedres per a la construcció, etc. Molts paisatges amb valor estètic, turístic o cultural, com la vall del Madriu, són resultat directe de la geodiversitat. Estudiar la geodiversitat permet entendre la història de la Terra, els processos que la modelen i també predir riscos naturals. Ecosistemes formats per una geodiversitat rica poden ser més resilients i ajudar-nos en l’adaptació al canvi climàtic.
Hi ha fòssils que ens expliquen com era la vida al planeta
A Andorra tenim una geodiversitat molt rica que inclou diversos tipus de roques de dos períodes de temps diferents: el paleozoic i el quaternari. A les roques del paleozoic hi ha fòssils que ens expliquen com era la vida el planeta en aquell moment. En canvi, els dipòsits quaternaris ens donen molta informació sobre les dinàmiques i el clima del passat geològic més proper. L’aigua subterrània, l’hidrotermalisme o la mineria són recursos naturals del país que formen part de la seva geodiversitat. I les caigudes de roques, les crescudes de rius o els terratrèmols ens indiquen que, de processos actuals que provoquen riscos naturals, malauradament també en tenim una gran diversitat.
En definitiva, la geodiversitat és clau per entendre el país. N’ha determinat la seva història, cultura i evidentment també la seva biodiversitat. És urgent protegir-la!