I tu, de qui et refies?
A mitjan agost coneixíem què és el canvi cromàtic: una narrativa maquiavèl·lica promoguda per les xarxes socials que nega l’escalfament global a través d’una manipulació dels mapes del temps que es mostren als noticiaris. Intensifiquen la tonalitat dels vermells per assimilar-los al foc i a la lava, de manera que acusen falsament d’exagerats els meteoròlegs i els mitjans de comunicació.
A Andorra Recerca + Innovació (AR+I) utilitzem la mateixa paleta de colors des del 2015 per als mapes de temperatures que difonem. Les dades les obtenim de la xarxa d’estacions meteorològiques instal·lades seguint uns estàndards fixats per l’Organització Meteorològica Mundial. Cada any es fa un manteniment i calibració de tots els instruments i sensors per evitar errors. En l’àmbit científic, com hauria de ser en qualsevol altre, quan es treballa amb dades sempre s’ha de citar la font i saber si són revisades, consolidades i homogeneïtzades.
En plena voràgine desinformativa és en part responsabilitat dels centres de recerca erigir-nos en una font d’informació directa i fiable, no tan sols per a la comunitat científica, sinó també per a la resta de la societat. Transmissió de coneixement que pot servir tant per prendre decisions transcendents com simplement per evitar fer el cunyat.
La web ari.ad és una font d’informació útil per als usuaris amb inquietuds sobre les àrees en les quals investiguem o innovem, que estan relacionades amb l’entorn on vivim. També creiem en el paper fonamental dels mitjans de comunicació per vehicular els nostres missatges i contribuir a difondre coneixement. Per això estem encantats de seguir col·laborant amb el Diari d’Andorra mitjançant la nova proposta de publicació d’articles de divulgació científica al seu dominical.
Cada setmana mirarem de posar a disposició del lector informació relacionada amb l’època de la publicació. Ara que estem en temporada de bolets, pròximament farem servir aquest espai per desmuntar uns quants mites relacionats amb la micologia. Per exemple, és fals que els bolets que mengen els animals siguin segurs per a les persones; els llimacs tenen un sistema de desintoxicació de l’Amanita phalloides molt millor que el dels humans, per als quals un sol bolet pot ser mortal. També és fals que bullir o cuinar bé els bolets elimini el verí. Algunes toxines no es destrueixen amb la cocció, com les amatoxines de l’A. phalloides presents també en moltes altres espècies de bolets.