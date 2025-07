Publicat per Jordi Solé Creat: Actualitzat:

A Eva Tenorio li encanta descobrir els llacs d’Andorra. Considera que el país és “meravellós per connectar amb la natura”, fet que permet retrobar-se entre silenci, cims i aigües. Per a Tenorio cada llac té la seva pròpia màgia i caminar per la muntanya “em dona pau i força”.