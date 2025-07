Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

A la Sabela Simón li agrada gaudir de la jardineria. Per a ella és com “una meditació” i troba que les flors són “obres d’art i creativitat” que la meravellen. “Com diu el Tao Te King –explica–, el jardí és com el nostre interior, la nostra psique, una connexió concreta amb la vida i la mort. Un lloc físic i simbòlic on podem aprendre profundes lliçons psicològiques i espirituals”.