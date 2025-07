Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Per a Manuel Alonso, “bussejar és com una pràctica de meditació, ja que, un cop dins l’aigua, et concentres només en la respiració i el moment present”. Segons Alonso, això li permet estar atent “al que veus, sents i escoltes”, expandint els sentits, i després d’una hora surt “renovat”.