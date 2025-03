Publicat per Jordi Solé Creat: Actualitzat:

Fiona Morrison es va instal·lar al municipi català de la Pera, a vint minuts del mar, perquè és un espai essencial per a ella, on troba la serenor que necessita per concentrar-se. Amb una llibreta i un bolígraf, asseguda davant del mar, “és on tot comença a prendre forma”.