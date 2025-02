Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

La personalització de roba i el ganxet són més que aficions per a Letícia Rivas i s’han convertit en “una forma d’expressió i meditació”. Un hobby transmès per la seva àvia que permet “convertir la moda en un art fet a mà”, a través de textures i colors per “donar vida a cada teixit”.