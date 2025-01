Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esport millora la salut física i mental, i a Judith Pallarés el voleibol li serveix per “desconnectar i passar-m’ho bé”. Fa dos anys que practica l’esport i afirma que “gaudeixo molt d’aquests moments”, tot i que no disposa de tant de temps com li agradaria per allargar-los.