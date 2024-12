Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

L’skate és la gran afició de Nicolás Vega, Makuka, que va començar a practicar amb vuit anys i que l’ha portat fins i tot a estar en competicions internacionals. Aquesta disciplina li ha donat “tota la força” per fer música: “La filosofia és que no importa com caus, sinó com t’aixeques.”