Publicat per Zaida Borrell

Descobrir el món sota el mar és una de les grans aficions de Lia Povedano. Hi troba “pau, tranquil·litat, silenci i conèixer noves plantes i animals”. Per a algú com la judoka, que viu el dia a dia d’una forma intensa i atabalada, la vida sota l’aigua és la millor forma de connectar amb ella mateixa.