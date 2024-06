Emili Yepes ha tingut l’oportunitat de viatjar per tot arreu fent submarinisme: “Amb la feina que tinc, de molt estrès, a 20 metres de profunditat trobo pau, serenitat. M’agrada agafar la Go Pro i mirar els peixets. No hi ha soroll, només el del mar”, i això li dona una tranquil·litat total.