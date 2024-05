detail.info.publicated Gerard Decathalogne Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Marta Dallerès troba en el senderisme la inspiració per al cant. Li encanta endinsar-se en les muntanyes i connectar amb la natura. Recorda amb emoció les Rocoses, al Canadà, on va aprofitar per enregistrar un videoclip interpretant A new day has come, de Céline Dion.