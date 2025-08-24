DMG
Kevin Teixeira: "A l’estiu no em prohibeixo res, prefereixo aprofitar les vacances"
KEVIN TEIXEIRA. Combina la natació professional amb els estudis. Va néixer a Andorra fa 20 anys, però viu a França, on s’entrena en un Centre d’Alt Rendiment, a Antibes.
Andorrà de naixement, va marxar al Centre d’Alt Rendiment d’Antibes per preparar la seva carrera com a nedador professional. Va guanyar quatre medalles, tres d’or i una de bronze, als Jocs dels Petits Estats d’Andorra.
Ets d’aquells que espera l’estiu amb ganes o et fa una miqueta més de mandra que il·lusió?
Aquest any la veritat és que ho estava esperant amb moltes ganes, em feien falta les vacances, perquè ja sentia que s’estava fent feixuc. L’any ha sigut molt llarg, he hagut d’entrenar molt, he participat en moltes competicions, i ha sigut molt llarg i jo crec que aquestes vacances m’han anat bé per poder desconnectar i poder començar el setembre millor, més motivat que mai.
Què has fet aquest any?
He marxat a Portugal amb la meva família i ara m’he passat aquí a Andorra 5 dies, també amb la família, a casa, i ara torno a marxar a França per començar la temporada d’entrenament.
Com vius habitualment aquests mesos de juliol i agost? Més descansant i desconnectant o no pots perdre la vista a l’entrenament?
La veritat és que aquestes vacances han estat una mica més de desconnexió, no he pensat en res de la natació, dels entrenaments, m’he focalitzat més a no pensar i a descansar mentalment i físicament per tornar més fort que mai.
Parlant de desconnexió, ets dels que desconnecta fàcilment o portes la disciplina també a les vacances?
Desconnecto una mica. A l’estiu no em prohibeixo res, prefereixo aprofitar les vacances. No em vull prohibir per exemple de menjar o d’anar a dormir tard perquè això ho faré durant tot l’any. Aquest any només he tingut un mes i l’estic aprofitant a tope.
Tens una olor, una cançó o un lloc que et recordi a l’estiu?
La platja és un lloc que em fa pensar molt en l’estiu.
Parlant de la platja, t’agrada anar-hi o com que estàs nedant pràcticament tot l’any t’és igual?
La veritat és que m’agrada anar al mar, és molt diferent que nedar a la piscina. A la piscina totes les hores estàs tancat, fent voltes i voltes i a la platja estàs a l’aire lliure, és molt millor.
Tens algun ritual per suportar la calor?
La veritat és que no, no tolero gaire la calor, però m’haig d’habituar.
Quina seria la teva escapada d’estiu ideal sense pensar a competir?
Portugal. Quan vaig allà desconnecto, em sento molt bé, em sento jo mateix, puc veure la meva família que no la veig durant tot l’any i això em fa molt bé. Ells viuen a França, una mica arreu del món, diguem-ne, i a l’estiu tots van a Portugal de vacances i ens veiem tots.
Quin és l’estiu que recordes més especial o més diferent?
L’estiu dels meus 18 anys, perquè vaig marxar amb els meus pares, al Brasil, que tenia la meva família allà i era un país que no coneixia. Va estar molt bé.
Quan vens a Andorra hi ha algun lloc que t’agradi visitar especialment?
M’agrada Andorra en general, en qualsevol lloc d’aquí em sento bé. Quan vinc a Andorra em sento molt bé comparat amb França, perquè quan estic allà tota l’estona estic pensant en la natació, els estudis, i no puc aprofitar. A Andorra em puc alliberar mentalment.
T’agrada quedar-te a casa tranquil, o t’agrada sortir amb els amics?
M’agrada sortir, però no soc algú que li agrada sortir a totes les festes, no soc aquest tipus de persona que sempre la veus de festa. Normalment, vaig amb els meus companys, anem a jugar a futbol, o anem a alguna terrassa, per exemple, a prendre quelcom. Aprofito per fer una mica de tot.
Com han canviat, precisament, les teves vacances des que eres petit fins ara?
Abans podia marxar tres mesos de vacances, ara, si marxo un mes, ja puc donar gràcies.
Un viatge que et quedi pendent?
Tailàndia, les Maldives o alguna cosa així. L’any que ve tinc clar que ho faré.