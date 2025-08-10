DMG
“Quan viatges veus que bé que estàs a Andorra”
ALBERT MOLES. Director general de FEDA des del 2006. 65 anys. Casat i amb dos fills. És enginyer d’energia i va entrar a la companyia elèctrica el 1988, on ha viscut “una transformació d’empresa i de país molt gran”.
Va fer un viatge al juliol a Madrid per visitar un fill i va passar uns dies a París. L’espera el descans a final d’agost a una destinació d’Europa.
Li és possible fer vacances i oblidar-se de la feina?
Marxar, sí, oblidar-me, ja no ho sé. Sovint hi ha missatges, trucades, sempre hi ha alguna cosa. Depèn molt de l’època de l’any, a l’agost n’hi ha poca, però l’empresa funciona sense mi. A la vida no hi ha ningú indispensable. És qüestió de tenir confiança perquè si hi ha quelcom urgent ja m’avisaran.
L’estiu és una època tranquil·la a FEDA?
Depèn de per a qui. En temes de producció hidràulica aprofitem per fer manteniment, perquè baixa molt l’aigua i és un moment de molta menys demanda a la xarxa.
Hi ha algun motiu de preocupació especial a l’empresa en aquests mesos?
A l’inici de FEDA fins ben entrats els noranta pràcticament a cada tronada marxava la llum en algun lloc o a quasi tots. Avui en dia no passa mai o quasi mai i sempre hi ha automatismes o camins que ho solucionen ràpidament.
Després de l’apagada general a Espanya, hi ha neguit perquè es pugui repetir?
No es pot dir que les coses no poden passar, tota xarxa té punts febles, però la realitat és que jo no recordo que hagués passat mai quelcom tan gran, són casos excepcionals. I diria que podem estar tranquils amb el sistema, abans ho estàvem i podem continuar. Tots els operadors europeus saben quina solució hi ha i el risc no és més elevat, crec que és més el que se’n parla. El risc per a Andorra no és que sigui inexistent, però tenim la sort de tenir dues xarxes de connexió.
Està en edat de jubilar-se, està cansat de treballar?
És una feina que sempre m’ha agradat i el Govern em va demanar quedar-me un any per acabar un projecte en curs, per estabilitzar alguna cosa que estem fent nova i per acompanyar uns mesos una persona.
Com afronta la jubilació, li costarà?
Crec que no perquè també estic bé de vacances i hi ha moltes activitats. Tinc algun projecte, alguna cosa i sempre hi ha gent per ajudar o per fer coses noves. M’agradaria molt llegir, anar a la muntanya cada dia unes hores, estaria content. I viatjar, i m’agrada la música. No em preocupa deixar de treballar perquè d’activitat sempre vaig fent quelcom i quan descanso també estic bé.
Què li agrada fer per vacances?
En els viatges fem visites a museus, monuments i m’agrada veure la gent, paisatges, natura. Tampoc tenim una regularitat de fixar cada any un viatge o d’anar a la platja, depèn de la situació. Hem fet viatges al Japó, al Vietnam, als Estats Units, i hi ha anys que em quedo per aquí i estic molt bé. Hem estat a Roma no fa gaire i és molt maco, molta història.
Quin lloc voldria visitar?
Molts. A Sud-amèrica pràcticament no he anat enlloc, a l’Àsia. Realment hi ha moltes coses a veure a tot arreu.
Com eren els estius de petit?
Els passava treballant a la botiga d’alimentació dels pares a Escaldes. Andorra era molt diferent. Quan tenies una estona jugaves a futbol al mig del carrer, paraves quan passava un cotxe i després continuaves jugant. Era una altra manera de fer vacances. Fins que vaig tenir el batxillerat vaig fer això. I ser botiguer et dona una altra visió d’estar al darrere, del tracte al client, molt diferent d’una feina d’enginyer, tècnica o econòmica. És un valor.
Era millor aquella Andorra?
Segurament hi ha coses que poden ser millor, però diria que quan viatges i quan surts veus que bé que estàs a Andorra. Crec que és l’altre gran avantatge dels viatges en molts sentits. Quan estàs uns dies aquí i no surts, no ho veus, i val la pena sortir on sigui i veure aquesta diferència.
Andorra és una destinació turística molt diferent del que es busca als viatges?
Potser no està prou identificada en la part cultural, però quan ve algú de fora i el portes a l’Espai Columba, a una muntanya o a un llac, hi ha molt contingut però es coneix poc.