Va néixer a Escaldes, i es va formar per ser mestre. Li encanta viatjar amb moto i, sempre que pot, busca anar a Pallarès, un port amb una estima especial per a ell. De petit gaudia dels estius a Calafell, on intenta viatjar sempre que pot.

On anava de vacances quan era petit?



A Calafell. Allà teníem un pis i acostumava a anar amb tota la família.

Continua baixant a Calafell?



Sí, encara tenim el pis i quan puc baixo a passar uns dies.

Ha fet vacances aquest estiu?



Molt poques.

Té pensat anar algun lloc en els dies que li queden de descans?



M’agrada molt la moto, així que algun viatge en moto segurament.

Té alguna ruta que li agradi fer en aquests dies?



Sí, en especial m’agrada fer ruta pels Pirineus. El meu recorregut passa per llocs com Pallarès, Llívia, la Molina, el Cadí.

D’aquests, n’hi ha algun que sigui especial per a vostè?



Sí, el port de Pallarès, sempre que puc, hi vaig, ja que li tinc una estima especial.

Té animals?



Sí, gatets.

És per això que es va vincular a Laika?



No ho havia pensat, primer vaig adoptar els gats i després ja va venir tot el tema de l’associació de Laika fins avui dia.

Què fa amb els gats quan va de vacances?



Contacto amb una empresa privada. El seu servei em permet gaudir de les vacances mentre els meus gats estan ben cuidats.

A l’associació ofereixen algun tipus de servei especial en les vacances?



Fem serveis d’atenció a domicili. És a dir, quan les famílies marxen de vacances, si no tenen a ningú que els pugui ajudar durant aquells dies que vagin a cuidar els seus gats, nosaltres ens apropem a veure com es troben. Aquest servei ofereix companyia als animals, passem l’estona, juguem i ens assegurem que es troben bé, també ofereix neteja i menjar. Busquem que en aquests dies ells no notin tant la falta de les seves famílies. Abans, també oferíem servei de residència, però actualment aquest servei no està disponible.

Durant la resta de l’any també ofereixen aquest tipus de servei?



Sí, encara que a l’estiu és quan més persones en fan ús, ja que és quan marxen de vacances, durant l’any el servei és molt puntual.

El fet que cada cop estigui més normalitzat que la gent s’emporti els seus companys de quatre potes de vacances, ajuda que aquests tipus de servei no es trobin tan col·lapsats?



Sí, el fet que els animals cada cop més puguin entrar als establiments ajuda el fet que les persones donin aquesta passa endavant. És cert que en el cas dels gats no tant, ja que no hi ha tants casos de persones que passegin els gats, però tant un gat com un gos podrien anar a un restaurant o a un hotel sense problemes. És un fet que ja s’està normalitzant a molts països, tant a Europa com a Amèrica cada cop hi ha més establiments que els deixen entrar.

A l’associació nota si hi ha més abandonaments a l’estiu que en altres èpoques de l’any?



La veritat que aquest any no ens hem trobat amb molts abandonaments de gats. Fins al 30 de juny, s’han fet unes 23 cessions i uns 4 gats abandonats, en total 27 casos. A nosaltres, l’estiu no ens repercuteix tant respecte als abandonaments.

Quina capacitat tenen a la gatera oficial?



Tenim espai per a 120 gats.

Com han anat les adopcions fins ara?



Fins al 30 de juny es van adoptar 26 gats adults i 25 cadells. Actualment, ens queden uns 7 gats petits per adoptar. També tenim 10 gats que es troben en cases d’acollida per diferents causes.

Ens ha explicat que és mestre en una acadèmia, parla amb els seus alumnes sobre la feina de l’associació?



No gaire perquè els meus alumnes són adults, estic treballant en una acadèmia d’idiomes i no tractem tant aquests temes. En l’àmbit de xarxes socials sí que estem fomentant el bon tracte cap als animals i l’adopció d’aquests. Però és cert que estaria bé que a les escoles hi hagués alguna assignatura que tractés sobre la cura dels animals, però en termes generals, tant en l’àmbit domèstic com en l’àmbit salvatge. S’hauria d’impulsar el coneixement de la fauna d’Andorra i ensenyar sobre quina fauna està protegida.