“El client ha canviat per complet i s’ha tornat més exigent”

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Va estudiar Geografia i Història a la Universitat de Lleida i durant quinze anys va treballar a la conselleria d’Educació. Fins que un bon dia va entrar al negoci familiar, que va esdevenir un dels establiments gastronòmics més ben valorats del país, la Borda Raubert, situada a la carretera d’Arinsal.

Com passava l’estiu de petit?



Aquí a la Massana jugant amb els amics de la infància. Eren altres temps, jugàvem al carrer. Amb el meu pare anàvem a pescar als llacs i ens feia fer moltes excursions. Els dies festius fèiem costellades al coll de la Botella i sempre cuinàvem la carn a la llosa. A més, el Consell General feia uns campaments d’estiu a l’Aldosa i ens apuntàvem a tots els que feien. Tinc més record dels temps d’hivern, baixàvem pel riu de les claperes amb caixes i plàstics al cul com si fossin un trineu.

Què farà aquest estiu?



Nosaltres fem les vacances de cara a l’hivern ja que em dedico a la restauració i l’hostaleria. Ara és moment de treballar. A l’hivern sí que tanquem un temps i fem algun viatge. Les nostres vacances solen ser de quatre o cinc dies perquè els caps de setmana ens toca treballar. Estem acostumats a fer-ho així de tota la vida.

Quan marxa de vacances amb la família on van?



Tenim una casa a Cambrils i anem allà a la platja.

Teniu pensat fer algun viatge?



Solem fer un viatge familiar, el nucli íntim i a l’estranger. Ho fem un cop a l’any tots quatre per retrobar-nos una mica i passar temps en família.

Algun destí que us hagi agradat molt?



Les illes gregues. També vull destacar Praga i tota la part d’Alemanya, és la ciutat del món que més ens ha agradat a tots. A qui li agradi l’art i la cultura, Praga és la ciutat estrella.

Algun lloc pendent per visitar?



Viena, tota la part aquesta d’Àustria la tenim pendent. Era un viatge que tenim programat per quan va haver-hi el confinament i el vam deixar parat.

Com és l’estiu a la seva feina?



És una feina dura i l’estiu és dur. A mesura que van passant els anys considero que em costa més i és més dur. Hem notat una diferència abismal entre els clients abans de la pandèmia i després.

Per què?



El client ha canviat per complet. S’ha tornat més exigent, no sap ben bé què vol, ho vol tot i no vol res. No aprecia res i valora molt poc la qualitat del producte. Abans no era així. Ara no es fa previsió de res, tot va al moment. Són coses que s’han de fer amb previsió i temps i s’està perdent.

Té algun projecte en ment?



Estic programant una revitalització d’un antic costum que hi havia a la Massana. De moment tenim l’embrió que s’està fent gran i s’està gestionant sobre un projecte molt maco que volem fer a la tardor. És cultural i gastronòmic. Quan tinc temps lliure contacto amb la gent i parlo amb diversos cuiners.

Destinació preferida per anar de vacances?



Cap, m’agrada tot i m’adapto a tot. Deixo que els meus fills i la meva dona decideixin. Sempre són llocs nous on no hem estat per veure diferents cultures i maneres de viure.

Quan agafa vacances està pendent del telèfon?



Relativament, depèn del temps, si s’aproxima algun esdeveniment o alguna cosa i això afavoreix tenir més reserves i més clientela, estem una mica pendents però normalment quan viatgem, tanquem telèfons.