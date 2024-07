“De joves anàvem a totes les festes majors que era possible”

La cònsol ordinenca va néixer a Andorra la Vella perquè la família és de la Cortinada, però llavors marxaven a la capital “amb les primeres nevades” i tornaven amb el bon temps a la casa pairal que mantenen.

Com recorda la Cortinada de petita i aquells estius?

Era molt divertit, venies aquí i com que a Andorra en general no hi havia gaires normes, marxaves a jugar, tornaves a dinar i tornaves a marxar. Era bicicleta i córrer per les muntanyes. La carretera no la podíem passar i el pujador de l’hotel Sucarà era molt més pronunciat, i la història era arribar fins a dalt sense posar els peus i et tiraves cap avall. Qui tenia frens, molt bé, i qui no, amb les sabates.

Sortia fora d’Andorra?

La mare és d’Andalusia i marxava amb la iaia a Santa Maria del Águila. Ella és de l’Alpujarra, de Granada, però vivia a Almeria i m’hi quedava un o dos mesos, i amb la tieta i els cosins ens passàvem tot el dia a la platja.

Hi manté el contacte?

Sí, tenim una caseta a Yátor, i quan va néixer el meu fill vam començar a anar-hi, va fer amics i ara estic obligada a anar-hi perquè per a ell és

el poble de les seves vacances. Plantem el camp base allí i intentem descobrir o redescobrir llocs. L’any passat vam anar a l’Alhambra, l’Albaicín, tota aquella zona.

Primer estiu com a cònsol, com li canvia la vida?

El meu fill ha entrat a l’equip de tecnificació i normalment fèiem 20 dies de vacances i aquest any en tinc 15, no perquè sigui cònsol, sinó per ell.

Anirem a l’Alpujarra. El que fèiem normalment és agafar vacances per Pentecosta i anàvem a França, i aquest any no ho he pogut preparar.

Estarà pendent del telèfon?

Evidentment, però no deixa de ser que han de ser vacances.

És molt controladora, vol saber tot el que passa al comú?

No, perquè confio en l’Eduard, tinc un bon segon, i sé que mentre hi sigui ell no hi haurà cap problema i si hi ha alguna cosa em trucarà, i es necessita una mica de desconnexió. El comú és un equip i tots han

de participar en la feina i amb l’Eduard penso que fem bon tàndem i estic molt tranquil·la.

Estar al capdavant del comú és com ho imaginava?

Sí i no, perquè tens una responsabilitat que sents, però pensava que podria fer menys feina de representació i més del dia a dia, d’estar amb el ciutadà. Anar als actes et pren molt de temps i per dedicar-te a la feina de despatx has de treure temps d’on pots.

A l’estiu tindrà actes i festes

Sí, però penso que 15 dies de vacances són obligatoris. Faré els primers d’agost i hi haurà festes en aquelles dates a les quals no assistiré, és clar.

De jove li agradaven les festes majors?

Amb 18-20 anys evidentment anàvem a totes les festes majors que ens era possible.

Es descontrolava la gent?

Creuria que no, però no és el mateix estar dintre del comú que ser jove i participar en la festa. Quan ets jove ho veus tot fantàstic i meravellós, és una altra història, vas a passar-t’ho bé, marca molt el grup d’amics, si són sans o no, la qüestió era estar amb els amics i divertir-se al màxim.

Què fa per les vacances?

Són moments en què tota la família coincideix, quan ets a Andorra per horaris cadascú va cap a un lloc. Anem molt a la platja a Almeria, vivim molt els moments junts.

Li agrada viatjar?

El meu home és d’origen argentí i els grans viatges que fem hem d’anar a l’Argentina. El 2022 va ser la primera vegada que hi vam anar amb el meu fill de gran i vam fer una mica de tour, a Bariloche a esquiar, a Buenos Aires i a Rosario a visitar la família. Amb el meu home hem anat a Bali i de viatge de noces a la Xina. A l’Argentina quan no teníem el

fill vam fer des d’Ushuaia, Perito Moreno, Puerto Madryn fins a Buenos Aires.

Té algun viatge pendent?

Dels que faig al maig tinc pendent l’Alsàcia-Lorena i també vull anar al Peloponès