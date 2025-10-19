DMG
Guanyadors del concurs 'Un estiu per emmarcar'
DMG ha fet entrega dels premis als guanyadors de l’onzena edició del concurs ‘Un estiu per emmarcar’. De les fotografies de les vacances que ens van enviar van ser triades les tres millors entre dos centenars d’imatges. Gràcies a tots els participants! Ens retrobem l’any vinent!
Àlex Soldevila imaginava la foto que va fer al pic de Peyreguils perquè és una ruta habitual d’estiu i hivern. El 8 d’agost va aconseguir l’enquadrament desitjat, que li dona un forfet de Grandvalira com a guanyador del concurs.
Amb la càmera a la mà com sempre que surt a passejar anava Àngela Posada quan va veure “un cavall amb aspecte rialler”. L’estampa al pic del Maià que li permet tastar el menú degustació al Sol i Neu de Soldeu del segon premi.
Un missatge, una història volia transmetre Marisa Martins quan va captar els joves que jugaven a futbol entre residus en una platja de Dakar, on feia una estada solidària. La instantània mereix l’entrada a Caldea del tercer premi.