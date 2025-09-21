DMG
Guanyadors de l'11è concurs 'Un estiu per emmarcar'
Àlex Soldevila, Àngela Posada i Marisa Martins són els guanyadors dels tres premis del concurs del 2025
Moltes felicitats als guanyadors de l’onzè concurs ‘Un estiu per emmarcar’ que ha aplegat imatges captades pels lectors en dies de vacances a tot el món. DMG ha triat els tres premiats entre els dos centenars de fotografies rebudes. Gràcies a tots els que heu participat!
Els guanyadors són:
Àlex Soldevila. La màgia de la posta de sol captada per Àlex Soldevila el 8 d’agost al pic de Peyreguils obté el primer premi de l’onzè concurs ‘Un estiu per emmarcar’. Una instantània que l’autor defineix com “un record únic” amb cada pas en l’ascens al cim, on mostra l’esforç dels excursionistes, amb la qual guanya un forfet de temporada per a Grandvalira.
Àngela Posada. Captivada per “un cavall amb semblant rialler” va quedar l’Àngela Posada en una sortida al pic del Maià. Aquella sensació envoltada de les muntanyes andorranes que va plasmar durant l’agost en una fotografia la converteix en guanyadora del menú degustació per al restaurant Sol i Neu Club Hermitatge a Soldeu del concurs d’estiu.
Marisa Martins. Els joves jugant descalços en una platja de la capital del Senegal, Dakar, envoltats de residus mentre el sol s’amaga converteixen Marisa Martins en guanyadora del tercer premi. La imatge “testimoni de moments de calma i alegria senzilla” li atorga una entrada doble per gaudir de les instal·lacions de Caldea.