Concurs de fotos 'Un estiu per emmarcar'

L’ África Carpi aprofita les vacances per fer-se “un bany refrescant a un paradís amagat”. L’escenari és la cascada del riu Enclar, un racó natural a Santa Coloma perfecte per desconnectar i carregar energia.

Les aigües turqueses de les Illes Perenthian, a Malàisia, van hipnotitzar la Tània Coll . Un espai de somni on perdre la noció del temps i deixar-se bressolar per l’estiu més exòtic, amb un mar que sembla de vidre.

Un passeig matinal per la Comella et pot oferir sorpreses agradables, com aquesta papallona blava que va observar la Mariola mentre es relaxava a la muntanya, el que defineix com un “estiu perfecte”.

El sol sortint a l’alba per la Palomera, el mar de fons i els primers raigs del dia. Llevar-se d’hora per caminar pel passeig marítim de Blanes va tenir premi per a Jordi Remacho per gaudir d’imatges com aquesta.