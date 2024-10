Guanyadors del concurs 'Un estiu per emmarcar'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Imatge de Joan Bono guanyadora de la desena edició del concurs 'Un estiu per emmarcar'Joan Bono

A les tres de la matinada va iniciar l’ascensió Joan Bono al mirador solar ordinenc per captar el moment precís de la sortida del sol pel pic d’Arcalís. La imatge que l’ha convertit en guanyador d’un forfet de Grandvalira com a primer premiat del concurs ‘Un estiu per emmarcar’.

Gemma Palau ha estat la guanyadora del segon premiFernando Galindo

Gemma Palau ha guanyat el segon premi per aquesta foto des del pic del CasamanyaGemma Palau

Gemma Palau ha aconseguit el segon premi del concurs de DMG després de molts anys de participar. La imatge aconseguida al pic del Casamanya, just quan el sol començava a sortir, la recompensa amb un dinar al restaurant Sol i Neu Club Hermitatge del segon premi.

Lucas Tomasseti ha estat el guanyador del tercer premiFernando Galindo

Tomasseti Lucas rep el tercer premi per aquesta foto des de NaturlandTomasetti Lucas

L’afició a la fotografia va portar Lucas Tomasetti a immortalitzar un seguit d’imatges del cel que el va captivar quan feia un passeig per Naturland. La posta de sol per la Rabassa el fa gaudir de l’entrada doble a Caldea com a tercer premiat per DMG.