Guanyadors del 10è concurs 'Un estiu per emmarcar'

Moltes felicitats als premiats del desè concurs ‘Un estiu per emmarcar’ on les muntanyes d’Andorra han estat les grans protagonistes de les fotografies que han enviat els lectors. DMG ha escollit les tres milors imatges entre més d’un centenar de propostes. Gràcies a tots els participants!

Els guanyadors són:

Imatge de Joan Bono guanyadora de la desena edició del concurs 'Un estiu per emmarcar'Joan Bono

Joan Bono. El 7 d’agost a les set del matí va immortalitzar Joan Bono “com es veu el sol a través del pic d’Arcalís” des del mirador solar. Un joc de llums a les muntanyes andorranes en una jornada de vacances amb què guanya la desena edició d’Un estiu per emmarcar i s’emporta un forfet de temporada de Grandvalira.

Foto de Gemma Palau del segon premiGemma Palau

Gemma Palau. “Res millor que un bon cafè al pic del Casamanya esperant la sortida del sol”, comentava la Gemma Palau per descriure una instàntania captada l’1 d’agost. La imatge l’ha convertit en guanyadora d’un abonament per a dues persones per dinar o sopar al restaurant Sol i Neu Club Hermitatge.

Tomasseti Lucas rep el tercer premi per aquesta foto des de NaturlandTomasetti Lucas

Tomasseti Lucas. Passejant pels voltants de Naturland amb els amics estava Tomasetti Lucas quan “el cel ens va regalar imatges espectaculars de la posta de sol”. Una de les fotografies d’aquella tarda al parc lauredià ha rebut el tercer premi del concurs d’estiu que li atorga d’una entrada doble per a Caldea.