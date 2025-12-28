DMG
Viure el Cap d’Any
Fórmules per acomiadar el 2025
La de Cap d’Any és una de les nits amb més moviment social a Andorra, amb propostes pensades per a perfils molt diversos. Sopars de restaurant, festes populars, balls organitzats, après-ski i àpats a casa conviuen en una mateixa nit. Més enllà de la festa, el 31 de desembre és una data que reflecteix les diferents maneres d’entendre i de celebrar una de les vetllades més especials de l’any.
Per a moltes famílies, el centre de la festa continua sent una trobada al voltant de la taula. Mercedes Acaso, de 58 anys i veïna de la Massana, explica que “el Cap d’Any és un dels pocs dies que ens reunim tots: fills, nets, avis, oncles... sense presses”. Per a ella, sortir després no és una prioritat. “Quan arriben les dotze ja estem cansats, però contents”, afirma.
Una de les opcions que atrau especialment el públic més adult és el ball de Cap d’Any que organitza l’associació Balland al Prat del Roure. El seu president, Manel Molina, defensa una proposta en què “la gent ve a ballar estils clàssics i a gaudir de la música en directe”. La festa, “tranquil·la, familiar i sense estridències”, comença a la una de la matinada i s’allarga fins a les cinc. “Fa gairebé divuit anys que ho organitzem i té molt d’èxit, perquè és una bona alternativa a les discoteques”, ressalta Molina.
A Encamp, una altra manera de celebrar el Cap d’Any passa per restaurants com el del Parc de l’Ossa, on el sopar i la festa posterior s’han convertit en una cita fixa. Jose Sánchez, responsable de l’establiment, explica que “molta gent vol estalviar-se la feinada de cuinar per a tota la família o haver d’agafar el cotxe després”. El menú de Cap d’Any, amb plats tradicionals, dona pas a una festa oberta a tothom a partir de la una de la matinada. “Aquí hi ve gent jove, parelles, grups d’amics i veïns de tota la vida, i això crea un ambient molt còmode”, assenyala Sánchez. La idea és clara: “Que la gent s’ho passi bé i pugui tornar a casa caminant.”
A Andorra hi ha múltiples opcions per celebrar la nit del 31
Aquest model encaixa amb perfils com el de Núria Soto, de 46 anys, que explica que “abans fèiem grans sopars a casa, però ara preferim sortir i no preocupar-nos de res. Suposa més despesa, sí, però així no tenim el maldecap d’organitzar un gran àpat”.
A les zones d’esquí, el Cap d’Any adquireix un to més informal. A l’Abarset de Grandvalira, la tarda i nit del 31 es viu gairebé com una festa contínua. Segons explica Alex Orue, màxim responsable del complex, “aquesta és una de les dates amb més demanda de tot l’hivern, atraient tant turistes com gent del país”. L’après-ski s’allarga durant tota la tarda, amb DJ residents i artistes convidats, i després de la mitjanit la festa es trasllada a l’interior, aquest any amb el DJ Anthony Godfather com a cap de cartell. “Són dos moments molt diferents, però tots dos molt intensos”, apunta Orue, que posa en relleu que “l’Abarset s’ha convertit en un lloc de culte al país”.
Per als que busquen una experiència completa i concentrada en un sol espai, Unnic ha consolidat la seva fórmula de Cap d’Any, l’All In. Pedro Morán, cap de màrqueting del centre d’oci, explica que “cada any més gent opta per la combinació sopar + discoteca, perquè volen tenir-ho tot resolt”. Amb música en directe des del vespre i festa fins a la matinada, la proposta atrau un públic variat. “També cal tenir en compte que oferim un tipus d’oci nocturn que costa de trobar avui a Andorra”, subratlla Morán.
En aquest mosaic de propostes, el Cap d’Any esdevé una de les nits que millor retraten la manera de viure l’oci al país: diversa i adaptable, però amb un mateix fil conductor, el desig compartit de tancar un any i donar la benvinguda al següent en bona companyia, cadascú des del format que sent més propi.