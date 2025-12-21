DMG
Festes sense guió
Com passen el nadal els andorrans?
Sobre Nadal no hi ha res escrit, ni es pot donar res per descomptat. Hi ha persones que el tenen idealitzat i d’altres que no, i com a qualsevol etapa vacacional, la gent aprofita per desconnectar i qui pot, escapar-se uns dies. Això sí, és possiblement l’únic període de l’any amb uns dies en què el món s’atura completament per prioritzar passar temps amb la família. Andorra no n’és cap excepció. “Sí que aprofitem per viatjar, normalment amb amics, però és veritat que hi ha uns dies sagrats, que són el 24, el 25 i el 31, que intentem sempre passar-los amb la família”, és la resposta de tres amics, però que descriu el sentiment majoritari de la població andorrana. De fet, “el període de Nadal, pel que fa a viatjar fora del Principat, es divideix en tres períodes diferenciats: la setmana de Nadal, que aniria des del dia 20 fins al 26 de desembre; la de Cap d’Any, del 27 de desembre al 2 de gener, que són, a més, les dates de Nadal en què els andorrans més viatgen i, per últim, la setmana de Reis, del 2 al 6 de gener”, expliquen des de l’agència Viatges Emocions.
Enguany, a més, sembla que els viatgers s’han avorrit el destí que últimament s’havia convertit en un clàssic d’aquestes festes: el Carib. “Les regions que més escull la gent solen ser, sobretot, de l’Orient Mitjà: els Emirats Àrabs, Dubai..., llocs on hi ha bon clima i tranquil·litat... i vol directe des de Barcelona. També tenen força atractiu per Nadal els països nòrdics, per les aurores boreals i perquè són països on sol haver-hi força esperit nadalenc. Egipte també és un destí força repetit per la gent i el que sí que ha baixat la demanda enguany és Nova York, tot i que sempre és la destinació estrella.” Un patró que també confirma l’agència Viatges Relax, que, a més, indica que “solen ser escapades d’una setmana”. No tot ha de ser marxar a fora i gastar diners, malgrat que sembli que hi hagi una pressió social per fer-ho, com passa amb l’Ignasi i altres casos: “Jo passo les festes amb la família del meu germà i amb els meus nebots a Sant Just Desvern, a Barcelona, on tinc una casa.”
Els viatgers escullen destins com Dubai, Egipte o Nova York
Per Nadal, però, se sol produir un fenomen que és poc habitual: que les persones planifiquin amb antelació com viuran les vacances: amb la família o sense, quins dies, si viatjaran o no, a on... “Abans el vivia amb il·lusió, ara el visc amb planificació. Coordines horaris, menús i ànims. És quasi un projecte empresarial”, explica la Laura. Una puntualitat a l’hora de reservar els plans, que també acredita Viatges Relax, encara que Viatges Emocions també recalca que “a hores d’ara, estem tancant les últimes reserves, encara solem tenir moviment de clients que van a última hora”. Entre els joves, la tendència és viatjar amb els amics, aprofitant que són dies que és fàcil quadrar el calendari i perquè “hi ha menys expectatives, estàs més solt i no has de mesurar el que dius, hi ha més riures i a part ningú et diu aquella frase odiosa de ‘a veure si assentes el cap d’una vegada’”, afirma una noia. Mentre que la gent de mitjana edat sol gaudir més fent plans o escapades en famíla.
On sí que hi ha consens, però, és en la forma com viatgem. “El que més es porta ara és el fet de personalitzar els viatges al màxim, que hi hagi experiències culturals, gastronòmiques... El client cada cop s’inclina més pels viatges fets a mida”, subratlla l’agència.
D’aquestes dates, tampoc es poden deixar de mencionar els menjars de Nadal, la gran majoria, multitudinaris. Són, sens dubte, una professió de risc i, per sort o per desgràcia, és una cita ineludible on sol regnar la tensió i la imprevisibilitat s’apodera de l’ambient. Molts hi fan acte de presència per complir l’expedient i no pas per gust: “Els sopars en família per Nadal em semblen una mica pesats, certament. Sempre les mateixes preguntes i els mateixos acudits. Jo hi faig acte de presència per tradició i per les postres.”