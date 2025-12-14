DMG
Advent que marca tendència
L’auge dels calendaris amb petits detalls
Els calendaris d’advent han deixat de ser un joc de nens per convertir-se en tot un esdeveniment comercial de la campanya nadalenca, capaç d’abraçar sectors tan diversos com la cosmètica, els dolços, els licors o la decoració. La seva evolució en els darrers anys respon a un interès creixent per experiències quotidianes que combinen sorpresa, identitat de marca i un component emocional molt potent.
Tal com resumeix David Bueno, propietari i director general d’Andorra Marketing, “el fet de descobrir un petit detall diari ajuda a reforçar el vincle d’una firma amb el client”, un mecanisme que les empreses han après a utilitzar amb habilitat per fidelitzar i ampliar la comunitat d’usuaris. Segons l’expert, l’estratègia funciona perquè també estimula la curiositat constant del consumidor. “Els clients habituals sempre estan molt atents a les novetats, i aquesta és una manera molt original treure i presentar nous productes o serveis”, afirma.
El sector de la bellesa ha estat clau en l’expansió del fenomen. Marta Gabriel, cap de màrqueting de Perfumeria Júlia, explica que la proposta “funciona molt bé perquè permet conèixer de manera accessible diferents projectes d’una mateixa marca”. Es juga molt amb la varietat, ja que “hi pots trobar des de mostres de perfum fins a maquillatge. A més, alguns fabricants també inclouen petits detalls que no són pròpiament productes de la casa”. Júlia també disposa del seu propi calendari d’advent, en format digital, “on cada dia tens una proposta especial: un regal, un descompte, una sessió de maquillatge...”. Aquesta combinació de contingut i servei “reforça la idea d’experiència més enllà del producte”, ressalta Gabriel.
Des de la perfumeria Druni, Thays Cristyna Coelho assenyala que “els principals fabricants van prendre la tradició de regalar cada dia una llaminadura i ho van traslladar al món de la cosmètica”. Una idea que, al seu entendre, “ha funcionat molt bé”. La prova és que cada vegada hi ha més interès pels calendaris d’advent, tant per regalar a altres persones com en forma d’autoregal per provar diferents coses”. Els preus poden variar entre els 30 i els 300 euros en funció de la marca i del tipus de producte.
El món de la xocolateria ha mantingut el seu espai d’honor en aquesta tendència. A la botiga Lindt, l’opció de personalitzar el calendari d’advent –novetat d’aquest any– ha tingut una acollida notable. Una de les responsables de l’establiment, Laura Martínez, explica que “el client podia triar els bombons que volgués, muntant una caixa totalment a mida”. Aquest enfocament flexible ha seduït tant particulars com empreses, que hi han vist una oportunitat per fer regals corporatius més singulars.
Els licors han seguit una via similar. A Cava Benito, per exemple, disposen cada any del calendari d’advent elaborat per la casa francesa La Maison du Whisky, que enguany “proposa un recorregut internacional per diferents whiskys del món: n’hi ha de l’Índia, del Japó, de Taiwan, francesos, escocesos…”, enumera el propietari de l’establiment, Jordi Magdaleno. Es tracta d’un article molt demanat, “especialment per part de col·leccionistes com a obsequi d’empresa. Cada edició és diferent i això crida molt l’atenció dels aficionats”.
El desplegament en nous àmbits també es veu en botigues com Roca&Ribes. “La clau del seu èxit és l’experiència quotidiana i l’expectació que generen”, comenta el director d’atenció al client i servei postvenda, Joan Faus. Les opcions són amplíssimes: “Encara n’hi ha molts d’enfocats als infants, com els de gominoles, però també en tenim de peces de porcellana, d’espelmes, d’infusions o de perfums.” Aquesta varietat confirma que els calendaris d’advent s’han consolidat com un producte de temporada amb recorregut. “És una tendència que ha vingut per quedar-se i cada any la veiem créixer una mica més”, conclou Faus.