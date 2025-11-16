DMG
Molt més que una manicura
L’auge del NailArt
El nail art s’ha convertit en una de les tendències estètiques més visibles dels darrers anys i el fenomen no deixa d’evolucionar. Ja no es tracta només d’una manera d’embellir les mans, sinó d’una disciplina en què, com passa amb els tatuatges, conflueixen creativitat, tècnica acurada i segell personal.
A Andorra, aquesta pràctica també ha arrelat amb força i les professionals del sector coincideixen que el canvi ha estat profund. Melissa Techera, fundadora de Luzlu Nails, destaca que fa “més de deu anys” que treballa en aquest àmbit i que en tot aquest temps “la transformació ha estat radical”. Avui rep una clientela que oscil·la “entre perfils molt clàssics i altres que busquen opcions trencadores, incloent-hi pedreria, 3D o fins i tot petites cadenes”.
Tot i aquesta explosió de creativitat, l’essència continua sent la mateixa: treballar sobre l’ungla natural i fer-ho amb rigor. Techera insisteix que “utilitzem productes de màxima qualitat i instrumental esterilitzat”, una metodologia que garanteix seguretat i higiene. Les sessions poden ser llargues, “de fins a sis hores, especialment quan es busca un resultat molt detallat”, però la durabilitat posterior del disseny també depèn del tipus d’ungla i del desgast del dia a dia. “No recomano mantenir-los més de quinze o vint dies”, explica.
Aquesta sensibilitat pel detall és compartida per Inés Pinto, de Diamond Studio, que ha vist créixer aquest món des de fa uns set anys. En paral·lel a aquest augment de demanda hi ha hagut un procés de reivindicació professional: “La manicura solia estar infravalorada, però el nail art ha donat valor al nostre treball i permet diferenciar-nos.” Quant a les preferències de la clientela, moltes noies arriben amb idees inspirades en el que han vist en xarxes, i sovint li demanen “dibuixos d’anime o estils relacionats el manga, especialment aquelles persones que es dediquen a la creació de continguts digitals”. En funció de la complexitat del treball, el preu pot oscil·lar entre els 10 i els 20 euros per ungla.
En tot cas, per obtenir un bon resultat cal començar amb una bona base. “Necessites una ungla sana, igual que un artista necessita un bon llenç”, ressalta Pinto. Per això, tant la cura diària com les rutines d’hidratació són essencials. L’ús d’olis de cutícules, una bona alimentació i cuidar les mans són altres aspectes bàsics que condicionen la durabilitat de les ungles. Techera ho resumeix amb una frase habitual en el gremi: “Mostra’m les ungles i et diré com és la teva salut.”
La retirada del producte és un altre punt sensible. Inés Pinto comenta que “no és recomanable fer-ho a casa, tot i que algunes ho intenten”. Els salons utilitzen torns i líquids específics que garanteixen un procediment segur i respectuós amb l’ungla. Quan tot es fa bé, no hi ha cap risc.