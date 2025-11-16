DMG
L’equilibri dels macronutrients
Sovint sentim a parlar de dietes amb alt contingut de proteïnes, o baix contingut de carbohidrats o de greixos. Però abans de seguir cap tendència, és essencial entendre què són els macronutrients i per què el seu equilibri és fonamental per a la nostra salut.
Els macronutrients són els nutrients que el cos necessita en major quantitat per obtenir energia i garantir el bon funcionament dels òrgans, els teixits i les cèl·lules. N’hi ha tres: les proteïnes, els carbohidrats i els lípids (greixos).
Les proteïnes són els maons del nostre organisme: intervenen en la formació de músculs, enzims, hormones i defenses immunitàries. Es troben tant en aliments d’origen animal (carn, peix, marisc, ous), com en fonts vegetals (llegums o fruits secs).
Cal mantenir una bona proporció entre proteïnes, carbohidrats
i lípids
Els carbohidrats són la principal font d’energia per al cervell i els músculs. N’hi ha de simples (com la fruita o la mel) i de complexos (com els cereals integrals, els llegums o les verdures). Escollir fonts de carbohidrats rics en fibra i d’absorció lenta ajuda a mantenir estable el nivell de sucre a la sang i aporta sacietat durant més temps.
Els lípids, sovint mal entesos, són indispensables per a la producció d’hormones, l’absorció de vitamines liposolubles (A, D, E, K) i la protecció cel·lular. Els trobem en aliments com l’alvocat, l’oli d’oliva verge extra, els fruits secs o el peix blau. El secret és prioritzar greixos de bona qualitat i reduir els processats i greixos trans.
Cada model alimentari proposa una distribució diferent d’aquests macronutrients: a la dieta mediterrània hi ha un predomini de carbohidrats saludables, acompanyats de proteïna i greixos de qualitat. La Paleo (o dieta paleolítica) recomana evitar els cereals i els llegums, i posa l’accent en aliments naturals. La Keto (o dieta cetogènica) aposta per un consum molt baix de carbohidrats i alt en greixos saludables. Aquests tres exemples recomanen un consum moderat de proteïnes (un 20% de l’alimentació). En canvi, la dieta vegetariana centra les proteïnes en fonts vegetals.
Tot i aquestes diferències, el més important no és seguir un únic patró, sinó mantenir un equilibri adequat entre els tres macronutrients i assegurar-se que els aliments siguin de qualitat, variats i poc processats. Una alimentació equilibrada i individualitzada és la millor eina per prevenir malalties, millorar el benestar i afavorir la longevitat.
Cada persona té unes necessitats úniques segons l’edat, l’activitat física, l’estat de salut i els objectius. Per això, si vols cuidar-te de manera conscient i eficaç, consulta amb un/a dietista-nutricionista col·legiat/ada, que t’ajudarà a trobar l’equilibri nutricional més adequat per a tu.