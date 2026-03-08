DMG
Les imatges de la setmana
MILLORS ESPAIS D’OCI JUVENIL. El consell dels adolescents de les valls del nord va escoltar el jovent de les parròquies d’Ordino i la Massana i aprovarà dues propostes: millorar els espais de benestar i de lleure.
MÉS NETEJA A ESCALDES. Una de les propostes que es van debatre al consell d’infants d’Escaldes va ser la de millorar la neteja als carrers de la vila, que s’haurà de votar al juny.
UN NOU ESPAI DE SOCIABILITZACIÓ. La Cullera de la Llar és el nou menjador social de Sant Julià, destinat a les persones jubilades i prejubilades d’Andorra. L’indret se situa a l’edifici de la Llar de la parròquia.
DISCRIMINACIÓ A LA FEINA. El comú d’Escaldes ha iniciat les sessions informatives adreçades als treballadors comunals perquè coneguin el protocol en cas d’assetjament laboral.