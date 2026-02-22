DMG

Les imatges de la setmana

Els infants d'Ordino disfrassats de dàlmates a la rua de les escoles de la parròquia.

ELS DÀLMATES S’APODEREN DEL CARNAVAL D’ORDINO. Els infants d’Ordino es van disfressar de dàlmates a la rua de les escoles de la parròquia, on van gaudir de la representació dels Contrabandistes, del ball de disfresses i d’una tassa de brou ben calentó.

Els arlequinats de Canillo durant el judici i la crema del rei Carnestoltes.

FINS A L’ANY VINENT, ARLEQUINS. Els arlequins de Canillo es van acomiadar del Carnaval fins a l’any vinent en el judici i crema del rei Carnestoltes i la posterior botifarrada popular.

Un moment durant les actuacions de l'Esbart Sant Anna al Carnaval conjunt entre Escaldes i Andorra la Vella.

DISFRESSANT LA TRADICIÓ. Les actuacions de l’Esbart Santa Anna i de l’Esbart d’Andorra, amb els dansaires disfressats tal com marca la tradició, van fer vibrar el final del Carnaval.

Els infants de Sant Julià gaudint d'un espectacle de música i humor.

UN ESPECTACLE BEN DIVERTIT. Els nens i nenes de Sant Julià van gaudir d’un espectacle de música i humor per cloure la setmana més esbojarrada de l’any.

