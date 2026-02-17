Àpats sempre a punt
La falta de temps s’ha convertit en un dels principals condicionants dels hàbits alimentaris. Jornades laborals intensives, desplaçaments, activitats extraescolars o simplement el cansament acumulat fan que cada cop més persones busquin solucions pràctiques per resoldre els àpats del dia a dia. Els plats preparats viuen un auge evident, fins al punt que podem trobar màquines de vènding amb menjar elaborat disponible a qualsevol hora. Cal tenir en compte, però, que no té el mateix impacte en la salut el fet d’adquirir aquests productes en un supermercat que en establiments especialitzats que cuinen diàriament.
Clàudia Román, veïna d’Andorra la Vella de 39 anys, treballa en una assessoria i té dos fills petits. “Hi ha dies que surto de la feina passades les set i encara tinc moltes coses a fer. Arribar a casa i posar-me a cuinar des de zero és complicat”, relata. Des de fa més d’un any, compra habitualment plats preparats en un establiment del centre. “Prefereixo pagar una mica més i saber que és menjar fet com a casa. Em resol la setmana.”
La manca de temps ha acabat condicionant l’alimentació
No és un cas aïllat. Eduard Carabantes, propietari de l’establiment Two Pers, ho confirma. “Cada cop tenim menys temps per a tot, però molta gent vol seguir alimentar-se correctament”, comenta. El seu perfil de client és ampli, però amb un denominador comú que són precisament aquests horaris ajustats, “des de treballadors d’oficina amb poc temps de descans a migdia, fins a famílies que no paren en tot el dia i fan la comanda a domicili”.
L’oferta s’ha diversificat amb el temps. “Tenim plats tradicionals, guisats de llegums, estofats, pastes, arrossos, algun risotto, trinxat, udons saltats amb gambes i verdures... Tot depèn de l’acceptació de la gent. Si un plat té èxit, el deixem fix, tot i que la disponibilitat de temporada també ens condiciona”, detalla Carabantes. El seu local és molt cèntric, a l’avinguda doctor Mitjavila, situació que facilita que molta gent s’hi acosti. “Hi ha clients que compren per a tota la setmana i així se n’obliden.”
Cal tenir criteri a l’hora de seleccionar què comprem i on ho fem
Des de l’establiment Coses Bones, David Villanueva comparteix diagnòstic. “A Andorra vam detectar molta necessitat d’aquest tipus de serveis i no hi havia gaires opcions, per això ens vam animar a obrir el negoci ara fa un any”, explica. “La nostra filosofia és oferir menús equilibrats a bons preus: cremes, arrossos, estofats, truita de patates, combos de pollastre rostit...”, enumera. La clientela també és força variada. “Tenim molts treballadors d’oficines, però també gent que ens compra a través de l’app de CityXerpa.”
La clau, segons els propietaris, és la qualitat i la frescor dels productes. “Treballem tots els dies i tots els dies preparem menjar. No fem servir ni estabilitzants ni conservants, de manera que els nostres plats poden guardar-se fins a dos dies a la nevera”, afirma Villanueva.
Carabantes insisteix en el mateix punt. “És molt important l’origen dels aliments. Intentem buscar la millor relació qualitat-preu perquè el cost no pugi excessivament, i cuinem com ho faríem a casa, amb estàndards i un nivell de seguretat alimentària molt alt”, ressalta. “Després ho envasem tot al buit, aconseguint dates de caducitat que arriben fins als 20 dies.”
Ara bé, no tots els plats preparats són iguals. La dietista-nutricionista Marta Pons adverteix que cal tenir criteri a l’hora de seleccionar què comprem i, sobretot, on ho comprem. L’especialista distingeix clarament entre “els àpats elaborats en establiments que cuinen diàriament i els productes industrials de gran distribució”.
El risc d’aquesta segona elecció és que podem acabar abusant de productes molt processats, amb llistes d’ingredients llargues i poc recognoscibles. “Els senyals d’alerta principals són l’excés de sal, els sucres afegits, el tipus de greix utilitzat o els conservants”, puntualitza Pons. Per això, recomana llegir bé les etiquetes. “Han de ser aliments que puguem reconèixer.” La varietat és un altre punt clau. “No hem d’agafar sempre un plat de macarrons. L’equilibri entre verdures, llegums, pasta, carn i peix ha d’estar sempre present”, aconsella.
Per a la Clàudia Román, aquest equilibri passa per triar sempre les millors alternatives, tant si compra el menjar fet com si el prepara ella. “Entre setmana acostumo a comprar-los preparats, però sempre alterno entre diferents opcions”, assenyala. La seva experiència resumeix una tendència a l’alça: els plats preparats ja no són sinònim de menjar ràpid i de baixa qualitat, sinó una eina per adaptar l’alimentació a un ritme de vida exigent.